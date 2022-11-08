挺陳時中出任首都市長 本土社團號召動員拉票

本土社團號召動員幫民進黨台北市長候選人陳時中拉票。（記者何玉華攝）

2022/11/08 12:09

〔記者何玉華／台北報導〕由各本土社團組成的台灣國家聯盟今（8）天早上在立法院群賢樓外召開記者會推薦民進黨台北市長候選人陳時中，肯定陳時中在防疫期間冷靜帶領台灣度過困局，台灣國家聯盟總召吳樹民說，台北市長選舉牽涉到國家安全，台派若沒有得到多數的選票，會被中國看不起；只要台派得票越多，越能讓中國了解台灣是團結的，因此要選一個認同台灣的候選人。

台灣國家聯盟邀集台灣北社、台教會、台灣永社、台灣之友會、台灣北社、台教會、教師聯盟、醫界聯盟、台灣21世紀婦女協會、台北水噹噹姊妹聯盟等10多個社團，共同發表聲明支持陳時中出任台北市長，除了肯定他在防疫期間的表現，更因為他堅定的「抗共保台」立場，不會混淆國際視聽。

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聲明中強調，台北市長人選必須能行公義、好憐憫、尊重自由人權，落實民主法治、公平正義原則，維護台灣價值、具有國家主權意識，冷靜不躁進、理性不高傲、堅定不退縮。因此，他們推薦陳時中擔任台北市長。

吳樹民指出，這次選舉有兩個重大意義，其一，台北市長雖是地方的選舉，但牽涉到國家安全；台灣這次選舉，台派若沒有得到多數的選票，會被中國看不起；中共是欺善怕惡的，有要台派得票越多，越能讓中國了解台灣是團結的，因此選一個認同台灣的候選人，非常重要。

總統府資政姚嘉文說，台北是一個國際城市、是首都、是對抗中國很重要的城市，需要一個台派的、有本土意識、會做事的市長；台灣社社長李川信說，陳時中態度溫暖、對政策清楚了解，可以把市政做好；台北要走向國際，不是只有跟上海的雙城論壇；尤其烏克蘭被俄羅斯侵略的前例，看到烏克蘭全國一心的抵抗，萬一台灣的首都市長，在中國打過來的時候就投降，台灣就完蛋了。

台灣教授協會會長許文堂說，陳時中冷靜、理智、情緒平和，可以照顧大多數的人，可以為台北市改變帶來契機。台灣教師聯盟校長溫貴琳說，若親共的人選上台北市長，會混淆國際視聽，讓國際社會誤解台灣的立場。

本土社團號召動員幫民進黨台北市長候選人陳時中拉票。（記者何玉華攝）

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