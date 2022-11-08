避談陳時中照片事件 蔣萬安：選舉過程盡可能保持適當互動距離

蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典。（記者蔡思培攝）

2022/11/08 11:56

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯前天臉書張貼多張照片，指控民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。國民黨台北市長候選人蔣萬安今表示，選舉過程會盡可能保持適當互動距離，對於陳時中照片相關問題低調不談。

蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，會後被問起陳時中照片事件。媒體關心，現在選舉場合氣氛熱，若遇到比較熱情的異性支持著，要會怎麼避免過度接觸，蔣表示，發乎情，止於禮，選舉過程都盡可能保持適當互動距離。

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媒體也詢問，陳時中昨在節目專訪中批評徐巧芯跟蔣萬安就是「黑白郎君」，一個做黑臉，一個做白臉，雖然切割仍是一個團隊。蔣萬安低調表示，該講的昨天都有說過，謝謝大家。

媒體隨後又追問，綠營認為是蔣萬安選情危急，才用低劣下流手段抹煞人格，陳時中也說可能是他辯論表現太好，對手才會出奧步抹黑？徐巧芯爆料牽手照是否為蔣加分？但蔣萬安仍未正面回應，僅說新聞稿裡面都已有完整說明。

蔣萬安競選辦公室日前新聞稿指出，同樣好奇陳時中照片到底是誰所拍？如果是狗仔拍的，為什麼沒有刊登？這些文字及照片又是受到怎樣的壓力，才會有人憤而丟出？蔣辦也強調沒有拿照片來做文章，批評陳時中競選總部，藉由牽拖他人轉移焦點，也不能掩蓋陳時中唱歌喝酒牽牽手的事實。

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