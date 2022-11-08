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    曹興誠質疑抗中保台DNA 蔣萬安：會捍衛中華民國主權

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典。（記者蔡思培攝）

    2022/11/08 11:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕前聯電董事長曹興誠昨批國民黨台北市長候選人蔣萬安，自稱有「抗中保台」DNA，祖父蔣經國是不接觸、不談判、不妥協「三不」，父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，還接受習近平的家宴，「這到底是什麼DNA？」蔣萬安今天強調，會捍衛中華民國主權，不會像民進黨嘴巴講抗中保台，戰略物資卻與中資合作，還有人用中國台灣的名義到中國大賺人民幣。

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，會後受訪被問起曹興誠要他回應台灣是否獨立、曹更諷蔣經國喊「三不」，蔣孝嚴卻去對岸吃吃喝喝，到底是哪種DNA？對此蔣萬安表示，中華民國就是主權獨立的國家，這是非常清楚的事情。

    蔣萬安表示會捍衛中華民國主權、堅守台灣人民選擇自由民主法治的生活，更說不會像民進黨嘴巴講抗中保台，但是卻要戰略物資與中資合作，甚至民進黨桃園市長候選人鄭運鵬矮化自我，用中國台灣的名義到中國大賺人民幣。

    曹興誠昨也在政論節目表示，蔣萬安的律師事務所以前是聯電所用，他判斷蔣萬安在事務所不過是傳文件、做檔案，根本沒有接觸到案件的資格。蔣聽不到不滿表示，選舉越到後期，看到綠營側翼傾巢而出，各種抹黑方式與手段讓人瞠目結舌。

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