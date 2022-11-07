蔣萬安指「綠共一家親」 曹興誠：去問柯文哲到底是不是！

前聯電董事長曹興誠今日受訪表示，如果要講「綠共一家親」，只想柯文哲自稱綠的，也老是在講「兩岸一家親」，大家應該去問問柯到底是不是「綠共一家親」？（記者廖振輝攝）

2022/11/07 13:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會指控「綠共一家親」，前聯電董事長曹興誠今日召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會時受訪表示，他沒有詳細資料能證明這件事，如果要講「綠共一家親」，只想柯文哲自稱綠的，也老是在講「兩岸一家親」，大家應該去問問柯到底是不是「綠共一家親」？

關於兩岸議題，曹興誠批評，馬英九以前講一中各表，其實一中各表是在消滅台灣主權，因為在台灣上面加了莫名其掉的一個中國，這會把至高無上的主權壓制掉，馬英九在傷害台灣主權。

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曹興誠指出，馬以前說一中各表，習近平2019年講明沒有一中各表，只有一個中國，馬英九也被打臉了，馬被打了耳光後至今沒有反省檢討改變，還在講這些是不符合事實，也不符合原來的意旨。

曹興誠直指，面對中共，兩岸謀和時機已經過了，因為習近平現在做皇帝，連他的恩人胡錦濤都不能謀和了，以前毛澤東把林彪都給殺了，中國共產黨不會跟你謀和的，馬英九還在講謀和是騙大家，現在沒有這個時機。還叫大家避戰，中國對台統戰無所不用其極，已經深入所有角落，避戰是要避到哪去？

曹興誠強調，有一些「匪媒」中共嘍囉在台灣，天天跟你講打不過中共、美國人不會來幫你，台灣趕快投降，不然會有傷亡，用這個在催眠，要讓人上賊船，這種宣傳、滲透是會讓台灣更容易引起中共的殺機。

他舉例，這次普廷攻打烏克蘭之前，有人跟普廷說只要兩週烏克蘭就會投降，普廷就是相信這種錯誤言論才揮兵攻打烏克蘭，結果發現烏克蘭英勇抵抗，普廷如果當初知道烏克蘭人會團結反抗，就不敢出兵了，所以台灣應該團結起來展現抗戰到底決心，備戰團結才能遏阻中國的侵略，想要逃跑反而會招來殺機。

民進黨台北市長候選人陳時中7日出席前聯電董事長曹興誠「為阿中部長說幾句公道話」記者會，被問到「綠共一家親」的議題時指出，他其實不太想回答這種亂扣帽子的問題，那個毫無根據，蔣萬安家人在那邊做相關生意，卻亂扣別人帽子，不過，還是要強調沒有所謂「綠共一家親」問題。

陳時中談及，以前教育是反共抗俄，今天還是要「抗共保台」，要避戰必須自己先堅強起來，在心理、國力做好準備。他當市長要加強民防，現在民防人力比較少，將增加民防人力，及民防法相關整備工作，台北市的民防整備都要做好，也會發行民防手冊、增加訓練。

陳時中指出，面對假訊息的問題，台灣在民防上應該加強去做，對假訊息的認知要充分了解，大家在談避戰，其實隱形戰爭已經開始了，不管是資訊戰、認知戰都無所不在，如果沒辦法認知到這樣情況，最後就可能成為台灣的悲哀，甚至還在亂扣帽子。

陳時中質疑，馬英九說兩岸互不隸屬是空話，蔣萬安認為這是空話或不是空話？蔣萬安那天辯論時講得慷慨激昂，但對於兩岸主權是否互不隸屬的態度沒有表現出來，也沒有簽署絕不投降同意書，這些都不講清楚，卻在那邊亂扣帽子，這不是一個選市長應該有的態度。

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