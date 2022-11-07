曹興誠狠批蔣萬安：他父親接受習家宴、這是什麼DNA？

民進黨台北市長候選人陳時中（右）出席前聯電董事長曹興誠（左）「為阿中部長說幾句公道話」記者會，曹興誠會後主動拍肩陳時中，表示對衛福部防疫成績的認同。（記者廖振輝攝）

2022/11/07 12:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，首度為民進黨台北市長候選人陳時中公開站台。曹興誠指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安自稱有抗中保台DNA，但若是祖父蔣經國的DNA應該是不接觸不談判不妥協「三不」，但蔣萬安父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，還接受習近平家宴，「這到底是什麼DNA？」

曹興誠指出，蔣萬安在辯論時高呼要保護中華民國主權，但保護中華民國主權不是一句空話、不是一句俏皮話，要知道什麼是主權，主權是指「一個政治實體國家最高且獨立自主的政治權力」。

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曹興誠談及，主權是無上至高、有排他性、獨立自主，有這性質才叫主權，但國民黨不承認台灣有獨立自主權利，甚至反對台獨，這就是反對台灣主權，反對台灣有獨立自主的政治權利，在一個中華民國、一個中華人民共和國上面還要加「一個中國」，聲稱兩岸同屬一個中國，這已經違反國家主權，不可以在主權上面加亂七八糟的東西。

曹興誠強調，國民黨或蔣萬安如果要維持中華民國的主權，首先要說台灣主權是獨立、自主的，也與中共無關，支持蔡總統的兩國論、兩岸互不隸屬，這才叫維護主權，如果你不敢講台灣是獨立的，台灣不屬於中國的，那你就是破壞主權。

曹興誠批評，明明就有兩個中國，國民黨卻一天到晚談一中，這是傷害台灣主權，甚至是剝奪台灣人民的主權，蔣萬安不要再花言巧語逃避問題，蔡總統講兩國互不隸屬才是維護中華民國主權。

曹興誠表示，國民黨常講一中憲法，一中憲法是要打回大陸去消滅中華人民共和國，是這意思的，結果國民黨沒有去消滅中華人民共和國，卻跑去大陸吃吃喝喝，從來不提中華民國，所以國民黨用一中憲法是消滅台灣、中華民國主權。

曹興誠駁斥，蔣萬安宣稱有抗中保台DNA，「你祖父蔣經國DNA是三不，不接觸、不談判、不妥協，但你父親蔣孝嚴不只跑去大陸接觸，還去吃吃喝喝，還接受習近平的家宴，這到底是什麼DNA？」一個政治人物要做首都市長是不容混淆的。

曹興誠強調，中共是要消滅中華民國的，就是「敵國」，應該公開聲明「反對以任何理由武力犯台」，如果中共武力犯台，國民黨應該站在最前線誓死抵抗，因為「一中憲法」是國民黨訂的，一中憲法叫國民黨去消滅中華人民共和國，不消滅起碼也要保護台灣，這是很嚴肅的問題，不容蔣萬安花言巧語，呼籲蔣萬安一定要面對。

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