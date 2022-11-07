為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曹興誠狠批蔣萬安：他父親接受習家宴、這是什麼DNA？

    民進黨台北市長候選人陳時中（右）出席前聯電董事長曹興誠（左）「為阿中部長說幾句公道話」記者會，曹興誠會後主動拍肩陳時中，表示對衛福部防疫成績的認同。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中（右）出席前聯電董事長曹興誠（左）「為阿中部長說幾句公道話」記者會，曹興誠會後主動拍肩陳時中，表示對衛福部防疫成績的認同。（記者廖振輝攝）

    2022/11/07 12:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，首度為民進黨台北市長候選人陳時中公開站台。曹興誠指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安自稱有抗中保台DNA，但若是祖父蔣經國的DNA應該是不接觸不談判不妥協「三不」，但蔣萬安父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，還接受習近平家宴，「這到底是什麼DNA？」

    曹興誠指出，蔣萬安在辯論時高呼要保護中華民國主權，但保護中華民國主權不是一句空話、不是一句俏皮話，要知道什麼是主權，主權是指「一個政治實體國家最高且獨立自主的政治權力」。

    曹興誠談及，主權是無上至高、有排他性、獨立自主，有這性質才叫主權，但國民黨不承認台灣有獨立自主權利，甚至反對台獨，這就是反對台灣主權，反對台灣有獨立自主的政治權利，在一個中華民國、一個中華人民共和國上面還要加「一個中國」，聲稱兩岸同屬一個中國，這已經違反國家主權，不可以在主權上面加亂七八糟的東西。

    曹興誠強調，國民黨或蔣萬安如果要維持中華民國的主權，首先要說台灣主權是獨立、自主的，也與中共無關，支持蔡總統的兩國論、兩岸互不隸屬，這才叫維護主權，如果你不敢講台灣是獨立的，台灣不屬於中國的，那你就是破壞主權。

    曹興誠批評，明明就有兩個中國，國民黨卻一天到晚談一中，這是傷害台灣主權，甚至是剝奪台灣人民的主權，蔣萬安不要再花言巧語逃避問題，蔡總統講兩國互不隸屬才是維護中華民國主權。

    曹興誠表示，國民黨常講一中憲法，一中憲法是要打回大陸去消滅中華人民共和國，是這意思的，結果國民黨沒有去消滅中華人民共和國，卻跑去大陸吃吃喝喝，從來不提中華民國，所以國民黨用一中憲法是消滅台灣、中華民國主權。

    曹興誠駁斥，蔣萬安宣稱有抗中保台DNA，「你祖父蔣經國DNA是三不，不接觸、不談判、不妥協，但你父親蔣孝嚴不只跑去大陸接觸，還去吃吃喝喝，還接受習近平的家宴，這到底是什麼DNA？」一個政治人物要做首都市長是不容混淆的。

    曹興誠強調，中共是要消滅中華民國的，就是「敵國」，應該公開聲明「反對以任何理由武力犯台」，如果中共武力犯台，國民黨應該站在最前線誓死抵抗，因為「一中憲法」是國民黨訂的，一中憲法叫國民黨去消滅中華人民共和國，不消滅起碼也要保護台灣，這是很嚴肅的問題，不容蔣萬安花言巧語，呼籲蔣萬安一定要面對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣防疫舉世矚目 曹興誠：講阿中部長「謀財害命」是傷天害理！
    2022/11/07 12:31

    台灣防疫舉世矚目 曹興誠：講阿中部長「謀財害命」是傷天害理！
    曹興誠抗中保台成新台灣價值 柯建銘讚：大戰略家，當之無愧！
    2022/11/07 06:19

    曹興誠抗中保台成新台灣價值 柯建銘讚：大戰略家，當之無愧！

    雙11網購刷聯邦卡 最高享28%優惠
    台灣要維持獨立 曹興誠：沒有民主的飯很難吃
    2022/11/07 05:30

    台灣要維持獨立 曹興誠：沒有民主的飯很難吃
    曹興誠明合體陳時中！「為阿中部長說幾句公道話」
    2022/11/06 19:00

    曹興誠明合體陳時中！「為阿中部長說幾句公道話」

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    民主不能當飯吃？曹興誠：沒有民主的飯很難吃！
    2022/11/06 13:59

    民主不能當飯吃？曹興誠：沒有民主的飯很難吃！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播