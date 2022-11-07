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    首頁　>　政治

    台灣要維持獨立 曹興誠：沒有民主的飯很難吃

    聯電前董事長曹興誠（左）受邀專題演講，民進黨新竹市長候選人沈慧虹擔任引言人。（記者蔡彰盛攝）

    聯電前董事長曹興誠（左）受邀專題演講，民進黨新竹市長候選人沈慧虹擔任引言人。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/07 05:30

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕聯電前董事長曹興誠昨受邀至新竹市專題演講，民進黨新竹市長候選人沈慧虹擔任引言人。曹興誠強調，台灣的前途一定要維持獨立地位與遵守啟蒙價值，過去有企業家說「民主不能當飯吃」，但他認為「沒有民主的飯很難吃！」。

    曹興誠以「台灣的光明前途」為題演講，表示最近大家可能會因股票大跌、通貨膨脹、烏俄戰爭、中國文攻武嚇等覺得鬱悶，但他引用《再啟蒙的年代》書中數據，如各國經濟爆炸成長、貧窮人口減少、平均壽命增加、嬰幼兒死亡率減少等，往前看這世界是很光明的。

    曹興誠指出，啟蒙有五個重要價值，第一人本主義、第二理性與科學、第三技術與工業、第四專精與分工創造財富、第五市場規律化帶動全球貿易成長。在理性與科學中，理性就是尊重事實和邏輯，像是有人說你抄襲，回應就說沒有抄襲就好，但有人卻說「我的學歷很棒、不會抄襲」，這就是不合邏輯。

    曹興誠強調，香港反送中抗爭讓他深刻認知到中國就是流氓，因此不能和中國謀和，大家一定要團結抗共保台。台灣的前途在於，一定要維持獨立地位、遵守啟蒙精神；英國衛報調查有一半受訪國家人民認為中國若以武力吞併台灣，其他國家應該幫助台灣，顯示中國已引起普世厭惡，因此「台灣獨和世界為友、統則和世界為敵。」

    沈慧虹指出，在曹興誠身上看見國防與後備的重要，新竹市是台灣半導體產業重鎮，未來她和市府團隊絕對會一起守護城市安全，讓太空產業與半導體產業持續發展，在世界站穩腳步，守護產業、守護國家穩定就是她擔任市長的承諾。

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