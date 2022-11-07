曹興誠抗中保台成新台灣價值 柯建銘讚：大戰略家，當之無愧！

聯電前董事長曹興誠（左）受邀專題演講，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（右）、立法院民進黨團總召柯建銘擔任引言人。（資料照）

2022/11/07 06:19

〔記者謝君臨／台北報導〕聯電創辦人曹興誠昨（6日）以「台灣的光明前途」為題演講。他強調，台灣的前途一定要維持獨立地位與遵守啟蒙價值，過去有企業家說「民主不能當飯吃」，但他認為「沒有民主的飯很難吃！」擔任引言人的立法院民進黨團總召柯建銘則盛讚，這是「一生必聽演講」，並指最近曹董發表文章如何抗中保台，成為新的顯學，這就是「曹興誠價值，新台灣價值」是一種思想的啟發，大戰略家，當之無愧！

柯建銘表示：「老曹開玩笑：今日如此之獨，可能過去被老柯看牙時，被植入台獨晶片，才變如此！認識老柯近40年，知道他以前黨外人士、民進黨，但看起來斯斯文文不像壞人，也非洪水猛獸，我今天這麼台獨，是不是老柯幫我看牙植入台獨晶片？」柯也打趣回應，曹董這是「另類下『獨』，博君一粲！」

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柯建銘說：「與老曹相識、相知、相處也近40年，見證他一生成功、起伏過程，交往中了解他是非常有獨立思想、創新創見的人；他也長期關心兩岸安全。」

柯建銘指出，曹董70多年歲月一半時間住新竹，也關心新竹，工作在新竹，成功在新竹科學園區，當聯電董事長。但「造化弄人，歷史捉弄」，他與曹董卻同授「紅色通緝令」的殊榮，他是10大台獨頑固份子，曹董更是超級台獨份子，轉了繞了40年，卻兄弟同命，可謂「既生曹，又生柯」歷史必然？偶然？

柯建銘憶及，今年3月曹董從加拿大發文給他，他分享在臉書上，全國驚艷，瘋傳狂轉，媒體報導不絕，約訪不斷，他從政30年，不管臉書怎麼寫、怎麼用心寫，只分享曹文，卻破他臉書按讚及分享數之冠，甘拜下風！一文驚天下，憾天下，當頭棒喝，一文驚醒統一夢中人，風向為之改變，這就是「曹興誠現象」。

柯建銘表示，曹董是在全球商戰大戰略下，所粹鍊出的思想家、戰略家、歷史學家。最近曹董發表文章如何抗中保台，凝聚國人自衛自保意識，提升國家安全，成為新的顯學，這就是「曹興誠價值，新台灣價值」，是一種思想的啟發，移風易俗，引領議題，大戰略家，當之無愧！

柯建銘也強調，中國「20大」後，兵凶戰險下的台灣處境，如何自衛自保，如何走向國家安全之途，創造安全。竹科是台灣科技引擎，具全球科技戰略位置，未來新竹市長我們有可能交給主張「九二共識」的國民黨？「兩岸一家親」的民眾黨？這不會造成國家危機嗎？全世界都在看，重要性不言可喻！

「自己的台灣，不自己顧嗎？」柯建銘說，當全世界民主國家和我們站在一起，支持台灣，台灣人民更應該用選票守護台灣，讓全世界都看到台灣人民意志的展現；這是不喊當選的選前重大演講會，當選放在心中，「心中有台灣當選，就有沈慧虹當選，有沈慧虹當選，就有台灣當選！我們用選票來讓沈慧虹做為新竹未來『民防指揮官』，我相信我們做得到！」

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