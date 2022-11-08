批「鹹豬手」藍綠惡鬥實境秀 黃珊珊：早收到照片但沒操作必要

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至松山區草埔市場掃街，再批徐巧芯爆料「鹹豬手」事件是藍綠惡鬥。（記者鄭名翔攝）

2022/11/08 11:52

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯抹黑民進黨台北市長候選人陳時中伸「鹹豬手」；對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今表示，競選辦公室很早就收到相關照片，但認為無任何操作必要，再批此事為活生生藍綠惡鬥實境秀，單純事件卻被故意政治操作，且當事的女性還要為此道歉、被人說嘴，自己同身為女性為此感到不值得。

徐巧芯以數張照片指控陳時中「鹹豬手」，但從最新影片內容來看為陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲相互攙扶；黃珊珊今至松山區草埔市場掃街，會前受訪時批，競辦策略長翟本喬很早前就收到相關畫面，但認為此事毫無任何操作必要。

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黃珊珊痛批，此事為活生生藍綠惡鬥實境秀，單純事件卻被故意操作，尤其當事女性遭拍已經很生氣，卻還為此道歉、更被別人拿出來說嘴，自己同樣身為女性都為此感到不值得，強調應回歸事件本質，不需再做政治操作，而藍綠惡鬥更沒必要搞此花樣。

至於身為女性政治人物，跑行程時難免與支持者有身體接觸，黃珊珊指出，台灣選民水準都很高，且自己參選20幾年、經驗豐富，光天化日之下應無人敢亂伸鹹豬手，即便有也可巧妙、大方態度應對，對方也會自感不好意思。

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