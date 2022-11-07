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    民進黨3分鐘短片破解抹黑 「選前總複習」首集聚焦宜蘭

    民主進步黨推出全新系列影片《選前投票指南》，由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵為大家「選前總複習」，用3分鐘快速檢視候選人、破解抹黑訊息。（民進黨提供）

    民主進步黨推出全新系列影片《選前投票指南》，由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵為大家「選前總複習」，用3分鐘快速檢視候選人、破解抹黑訊息。（民進黨提供）

    2022/11/07 16:10

    〔記者陳昀／台北報導〕選戰倒數19天！民主進步黨推出全新系列影片《選前投票指南》，由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵為大家「選前總複習」，用3分鐘快速檢視候選人、破解抹黑訊息，讓選民回歸理性、審慎思考，為自己的家鄉與未來投下正確一票，今釋出第一集關注宜蘭縣長選情，也對照民進黨候選人江聰淵與現任縣長林姿妙的救災能力簡直「天壤之別」。

    民進黨指出，選戰開打以來充斥許多扭曲與抹黑的不實訊息，模糊選舉焦點，系列影片用3分鐘帶觀眾快速檢視候選人的人格特質、從政資歷與能力，盼提供選民回歸理性、審慎思考的空間，為自己的家鄉跟未來投下正確一票。

    影片第1集從關注宜蘭選情開始，黃彩玲表示，現任縣長林姿妙是全台唯一被檢方起訴的首長候選人，不只被以貪汙圖利、洗錢等4罪狀起訴，還有家人干政、滅證問題，而其自豪的「營養午餐免費」也數度爆食物中毒。

    黃彩玲在片中也盤點江聰淵於8年宜蘭市長任內政績，催生「幾米公園」等多項經典建設，上個月宜蘭豪雨淹水，江聰淵更第一時間投入救災，協助縣民解決問題，相較於林姿妙與中央災變中心連線的「一問三不知」，看出2位候選人的「應變能力」是天壤之別。

    民進黨表示，《選前投票指南》系列影片是繼網路實境節目《一碗麵的時間》後的創新嘗試，將時下流行的產品評比與資訊懶人包「影像版」，比較各縣市候選人的經歷與政見，且為配合社群觀看習慣並廣傳，每支影片皆在3分鐘上下，盼提供忙碌無暇關注選舉的選民重要參考資訊，也鼓勵尚未決定投票傾向的民眾，在回歸理性思考後，投給最能「顧家鄉、拚未來」的縣市首長，也為18歲公民權投下同意票。系列影片將在近日密集於民進黨各大社群平台上架。

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