立院委員會考察鍾東錦卓蘭砂石場 徐定禎︰違法堆置迫害居民

立法院內政委員會考察鍾東錦卓蘭砂石場，徐定禎競辦違法堆置砂石已嚴重迫害居民。（徐定禎競辦提供）

2022/11/07 15:24

立委考察卓蘭農地「砂石山」 鍾東錦︰立法院成為民進黨打手

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨立委湯蕙禎、沈發惠、洪申翰今天率隊帶領立法院內政委員會前往被立院民進黨團形容為「砂皇」的苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長鍾東錦所持有的農牧用地使用情形，湯蕙禎、沈發惠、洪申翰指出，現場可看到農地上長出一座砂石山，涉及包括違反區域計畫法、水土保持法、農田水利法，並造成環境污染、違反環保法令等諸多違法情事，要求苗栗縣政府、司法檢調都應動起來、積極查察不法。

請繼續往下閱讀...

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人陳光軒、曾玟學和陳品安議員，也陪同現場會勘，表示現場可見農牧用地違法堆置砂石，已造成環境污染、嚴重危害居民安全，而湯蕙禎等人更痛批古代有「愚公移山」，現在則是「鍾公移山」。

陳光軒質疑，面對砂石場違法違規的情形，苗栗縣政府都沒有積極處理？陳光軒呼籲苗栗縣政府，必須要積極處置，不要對相關的特權人士有壓力，還是要請公務人員依法行政，做出相對應的處置。

曾玟學表示，縣政府即便在現場多次強調依照區域計畫法裁罰，但過去10年間僅開罰6次共91萬，最新的一次還是在記者會之後才匆匆開罰30萬，但這10年之間統日實業不僅沒有恢復原狀，縣府也無積極要求，就是放水又縱容。而依照區域計畫法，若沒有依限期恢復土地原狀者，是有刑責的，可處6個月以下有期徒刑或拘役，統日實業亦有其他空污、水污、噪音及影響供電穩定之問題，請縣府不要再裝睡了，趕緊動起來依法行政，勿枉勿縱，為縣民守護土地。

陳品安表示，卓蘭統日實業砂石場，7公頃多的場區，只有1公頃多的作業區域是合法使用，其他在特定農業區農牧用地非法堆置的砂石已經堆成一座山，緊臨在台電161kv的高壓電塔旁。台電總經理發言時也承認這座砂石山若崩塌，對高壓電塔基座相當危險，嚴重影響供電安全。

立法院內政委員會考察鍾東錦卓蘭砂石場，徐定禎競辦違法堆置砂石已嚴重迫害居民。（徐定禎競辦提供）

立法院內政委員會考察鍾東錦卓蘭砂石場，徐定禎競辦違法堆置砂石已嚴重迫害居民。（徐定禎競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法