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    鍾東錦爭取公務員選票 承諾依法行政、留用人才

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦爭取公務員選票，今天透過臉書發出「給苗栗縣政府同仁的一封信」，承諾未來當選後，將依法行政、留用人才。（擷取鍾東錦臉書）

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦爭取公務員選票，今天透過臉書發出「給苗栗縣政府同仁的一封信」，承諾未來當選後，將依法行政、留用人才。（擷取鍾東錦臉書）

    2022/11/04 14:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦爭取公務員選票，今天透過臉書發出「給苗栗縣政府同仁的一封信」。鍾東錦以過去防疫、抗旱等艱辛歷程，給予敬意與肯定，表示「人民在中心，縣府是牆，那你們就是團團環握故鄉以衛家園的磚瓦與棟樑。」並指出，未來當選後，將依法行政，留用人才。

    鍾東錦在信中表示，這些年來最讓他印象深刻的，是疫情、是大旱，是縣府同仁在壓力之下冒雨前行時，為民守在第一線的身影。「你是我的夥伴，如兄如弟，也似姊妹，不僅是個大家庭，也是當風浪來襲時，同舟共濟的海上尖兵。」

    鍾東錦寫道，8年以前，縣政之困窘，在徐耀昌縣長主政下，胼手胝足，篳路藍縷，終至曙光再次招呼著白雲，將陽光從雲霞霧靄後推送而出，再次閃耀大地。是縣民之福，也是縣府同仁之功，更是所有故鄉人偕手編織方得實現的夢。

    鍾東錦說，8年以後，一段新的歷史正被書寫，一個新的故事開始有了線索，線索中有你有我，沒有人會被遺忘，也沒有人會被遺棄在通向未來的長河之中。「我想，邀請你跟我一起，陪我再走上這一段旅程，好嗎？」

    鍾東錦並指出，「依法行政，留用人才，每一個同仁都是耗費國家資源培養而出的中流砥柱，沒有你們，我無以回報選民的支持與信任。也許這場選戰還沒走到尾聲，也許這個故事還無法窺見結局，但沒有各位做我的後盾，即便勝選，我也沒有信心，能尋覓到如此穩健且踏實的堅強團隊。」

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