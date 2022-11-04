鍾東錦向公務員溫情喊話 謝福弘陣營：已有公務員開始擔心懼怕

謝福弘競總今天下午的記者會，由前縣長劉政鴻、傅學鵬及謝福弘妻子黃璟芬、後龍鎮長朱秋隆共同出席。（記者彭健禮攝）

2022/11/04 18:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，上午透過臉書發文對公務員溫情喊話，尋求支持；不過，國民黨縣長候選人謝福弘競選總部，下午召開記者會，表示謝福弘早已接到公務員私下表達憂心及心理壓力，因為如果縣長違法，恐怕會以權勢施壓，不僅迫使公務員無法依法行政，甚恐怕也將捲入共犯結構當中，自己也受害。

謝福弘競總今天下午的記者會，由前縣長劉政鴻、傅學鵬及謝福弘妻子黃璟芬、後龍鎮長朱秋隆共同出席。

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劉政鴻說，苗栗縣政府公務人員有一萬零五百多人，現在有這麼多的公務人員在擔心、懼怕，因為公務人員必須依法行政，於法不合的事情是沒有辦法辦理的，但若遇上縣長下達的命令依法不合，公務人員不聽從，恐受調職、撤換等處分，配合辦理則將面臨被法辦的下場。

謝福弘競總也表示，請問苗栗縣的公務員有誰願意替縣長違法背黑鍋？有誰希望有違法爭議的人領導苗栗縣？這些問題的答案，去「問問這4年來被議長叫去議會的公務員就知道了」，且鍾東錦利用投資、借款等方式介入砂石業的違法爭議，已由苗栗地檢署分案調查，如果有犯罪紀錄和違法爭議的人來領導苗栗縣，公務員未來會不會被牽連被一併查辦？

謝競總指出，現在公務員的憂心與壓力，謝福弘都能體會，謝福弘若擔任縣長，絕對一切依法行政，一切公開透明，讓所有公務人員安心行政。謝福弘也提出2大保證，一是約聘雇及臨時人員依契約時間任用，不隨意終止，依制度保證任用；二是謝福弘無投資事業，清清白白，絕不施壓公務執行人員，亦將依法行政充分授權。

此外，謝競總指出，最近就有一些聯播網，很容易看出被鍾東錦陣營一路買來帶風向的曝光，居然寫「劉政鴻大將辦健走活動只見徐定禎團隊未見謝福弘」，把後龍鎮公所於日前舉辦的健走活動，斷章取義、扭曲成為只見民進黨候選人徐定禎陣營及徐定禎妻子出席，未見謝福弘陣營人馬。

謝競總今則拿出當天活動的影像，並由朱秋隆、黃璟芬還原事實真相，並抨擊這種連基本查證都沒有，直接抹黑對手誤導選民的，也只有前科累累的人做得出來，期望苗栗鄉親一起睜大眼睛，一齊支持清清白白，一路誠實、正直的謝福弘。

對此，鍾東錦競選總部執行長則反批，謝陣營稱謝妻也有出席，不就更證明謝福弘、徐定禎「兩綠」合體，並質疑活動怎麼沒有邀請鍾東錦參加？值得鄉親檢驗、懷疑。

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