立委考察卓蘭農地「砂石山」 鍾東錦︰立法院成為民進黨打手

立法院內政委員會考察鍾東錦卓蘭農地稱見「砂石山」，鍾東錦競辦回應了。（鍾東錦競辦提供）

2022/11/07 15:27

立院委員會考察鍾東錦卓蘭砂石場 徐定禎︰違法堆置迫害居民

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕立法委員湯蕙禎、沈發惠、洪申翰今天率領內政委員會前往苗栗縣卓蘭鎮考察會勘卓蘭水廠段鍾東錦所持有的農牧用地使用情形，湯蕙禎等人批評現場可看到農地上長出一座砂石山，涉及包括違反區域計畫法、水土保持法、農田水利法，並造成環境污染、違反環保法令等諸多違法情事。

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鍾東錦競選總部則回應，民進黨為了拉回低迷的選舉，可說是無所不用其極，但沒想到連原本應該為民喉舌的立法院，都成為民進黨打手，更假借會勘名義，實際上就是要抹黑、汙衊鍾東錦。

鍾東錦競選總部強調，立法院內政委員會以考察「苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」名義辦理會勘，重點就是針對鍾東錦依法申報財產中的持分土地，意圖窮盡可種可能，羅織罪行加諸於鍾東錦。

鍾東錦競辦批評，民進黨為了選舉，甚至連台電等行政機關都配合演出，濫用職權「假會勘真打壓」，是操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，這根本是一場選舉秀，況且沿著大安溪兩岸，至少十幾家砂石廠，這些立委和候選人，就單單只針對一家進行會勘，如此作法根本不是為了解決問題，而是為了選舉操作。

徐廷琮指出，鍾東錦已多次表示離開砂石業已超過10年以上，而今天民進黨立委勘查的砂石場還有一名股東是徐定禎的結拜大哥，應該請徐定禎說清楚、講明白，而鍾東錦也表明，目前確實有一些持分土地，租給合法砂石業者，僅為房東與房客關係，土地出租後，對於房客如何使用，無法時時刻刻追蹤，如有違規情況，呼籲相關單位依規定處理、開罰。

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