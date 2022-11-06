蔡英文：中市已達黃金交叉 呼籲團結支持蔡其昌贏回光榮

民進黨台中長候選人蔡其昌，今天在神岡區北庄夜市舉辦「台中動起來！台中拚勝選」」造勢晚會，蔡英文總統也站台助講。（記者廖耀東攝）

2022/11/06 21:12

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蔡其昌造勢晚會大爆滿 在地大咖齊聚

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中長候選人蔡其昌，今天在神岡區北庄夜市舉辦「台中動起來！台中拚勝選」」造勢晚會，活動尚未開始，現場3000張椅子就被坐一空，爆場！主辦單位預估現場約湧進5000人，除立委莊競程、何欣純及前立委陳柏惟、洪慈庸紛前來站台助講，蔡英文總統也站台助講，強調蔡其昌與對手現在已經接近黃金交叉了，再拚一下就過關了，呼籲大家團結支持蔡其昌，贏回光榮。

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蔡英文總統表示，離投票只剩20天，特別前來為蔡其昌加油，因選情緊張，最後20天，呼籲鄉親拿出所有氣力拚下去。台中選舉氣氛愈來愈不同，因蔡其昌民調愈來愈高，與對手愈來愈接近，呼籲大家給予蔡其昌滿滿的支持，讓他繼續衝繼續拚，大家支持蔡其昌，贏回台中的光榮。

蔡總統說，2020年她在神岡得票率近63%，謝謝大家，這次選舉，呼籲鄉親讓蔡其昌的得票率也達到63%，團結起來，讓真正有行動力的人帶領台中。台中這次一定要贏，讓中央政府與蔡其昌一起做事情，要拚一個不一樣的台中，去年四大公投，因大家團結選擇正確的方向，疫情期間台灣經濟成長率成長最高，全世界肯定台灣防疫及經濟成就。這次選舉，我們要再一次展示我們的決心給世界看。

未來變動的環境中，蔡總統說，台灣要繼續往前走，現在是最具挑戰的時刻，台灣人要做好經濟、民主、社會防護力及國防的韌性，只要建構好這四個韌性，台灣就會是世界肯定認同的國家，這次選舉非常重要，因為這四個韌性不只是中央的事，要中央、地方一起做，國家才會更強。台中是台灣很具戰略性的地方，國防產業的航太產業、智慧機械及製造都在台中，所以我們要選一個好的市長，讓市長跟中央政府一起拚，讓台中產業更有競爭力，在世界供應鍊佔有更重要的地位，讓台中人感到幸福。

蔡英文指出，台中的建設不能等，過去四年，在現任市長主政下，台中的所有事情都很慢很慢很慢，台中不能再等了。台中還有很多事要做，改變台中的基礎建設，讓外商、企業增加在台中的投資，這次是我們最重要的時刻，因為面對外面的挑戰很大，台灣不能再等，每個地方不能再等，都要有最好的市長來帶領，選擇一個年輕有執行力的市長，呼籲大家回去替蔡其昌拉票催票顧票。這次不只市長要贏，市議員也要贏。

此外，18歲公民權需965萬張票才能過關，呼籲支持者跨出同溫層，2022年沒有投給蔡英文的人，也要拜託他支持18歲公民權，讓世界看到台灣深化民主的決心。蔡其昌一票、議員一票，18歲公民權一票。

蔡其昌說，這幾個月他走遍台中大小角落，選舉走不到，當選就不可能走到，拜託大家支持走得到，且跟大家在一起的蔡其昌。選舉就是希望台中的未來會愈來愈好，蔡其昌當選市長，會照顧及減輕年輕人的負擔，中小學營養午餐免費，65歲老人健保補助，敬老愛心卡擴大用途，蔡其昌當市長要將台中治安做好、空氣變好、四年至少要蓋8000戶社宅，讓年輕人有房子可住，11月26日邀請「鄉親勢大」團結手中選票，改變我們的台中支持2號蔡其昌。

民進黨台中長候選人蔡其昌，今天在神岡區北庄夜市舉辦「台中動起來！台中拚勝選」」造勢晚會，蔡英文總統也站台助講。（記者廖耀東攝）

蔡其昌致詞沙啞，主持人遞水。（記者廖耀東攝）

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