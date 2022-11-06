百工百業挺蔡培慧 小英總統：黑金與派系讓南投停滯不前

總統蔡英文來南投為縣長候選人蔡培慧及縣議員、鄉鎮市長候選人站台輔選，展現民進黨團結求勝的氣勢。（記者謝介裕攝）

2022/11/06 20:23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「百工百業挺民進黨南投縣長候選人蔡培慧」後援會成立大會，今在名間鄉熱鬧登場，總統蔡英文到場站台輔選時特別強調，黑金與派系是南投停滯難以進步的兩大主因，呼籲南投鄉親踴躍站出來將選票投給對的人，相信肯做事也會做事的蔡培慧一定能為南投帶來新希望。

此次造勢大會，從總統蔡英文迄行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇等人，均卯足全勁為民進黨提名的南投縣長候選人蔡培慧及縣議員、鄉鎮市長候選人輔選，展現團結求勝的氣勢。

請繼續往下閱讀...

蔡英文指出，蔡培慧會帶給南投希望不是嘴巴說說，而是說到做到，目前中興新村不只有大學設立南投校區，未來也會有更多廠商及技術研究單位進駐，甚至名間八卦山農業灌溉缺水問題，也都是蔡培慧努力協助解決的。

隨後，話鋒一轉表示，日月潭、溪頭、清境等南投縣3大知名觀光景點，在中央單位管理下，不但井然有序，且環境整潔、優美，但在外圍屬於縣府管轄的環境就顯得較不好，所以就算中央有心幫助南投發展，也要有能像蔡培慧這樣與中央同心的人才行，否則，以目前的南投縣政府常常與中央唱反調，又怎能進步?

南投縣已有17年未有政黨輪替執政，之前的國民黨前縣長甚至還因涉貪被判超過400年的刑期，唯有徹底改變派系、黑金結構，南投才會有前景，蔡培慧就是最佳人選，此次南投選戰也可說是白與黑、清廉與黑金的對決，更需要南投鄉親用選票力挺，誠如之前四大公投案，以選票捍衛台灣，再過20天就是投票日了，大家更要用選票好好為南投未來命運做好抉擇。

南投縣百工百業挺蔡培慧後援會成立大會，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

總統蔡英文來南投為縣長候選人蔡培慧及縣議員、鄉鎮市長候選人站台輔選，展現民進黨團結求勝的氣勢。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法