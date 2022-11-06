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    李清聖競總成立 蘇貞昌及歷任縣長站台力挺

    行政院長蘇貞昌為李清聖站台力挺。（記者葉永騫攝）

    行政院長蘇貞昌為李清聖站台力挺。（記者葉永騫攝）

    2022/11/06 19:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長候選人李清聖今天成立競選總部，行政院長蘇貞昌、歷屆屏東縣長到場助陣，營造綠營大團結氣勢，期望綠營能夠在屏東市長勝選，蘇貞昌批評國民黨縣長、市長都貪污，因此25年來都由民進黨執政，現在屏東市二屆市長貪污停職，這次一定要換黨做做看。

    李清聖競選總部成立由名嘴余莓莓主持，李清聖母親為其披彩帶並贈「做一個好市長」中堂，前縣長曹啟鴻、蘇嘉全、縣長潘孟安、縣長候選人周春米都到場力挺，曹啟鴻認為，對手抹黑李清聖背骨，只會讓善良的人更加支持李清聖。蘇嘉全則說，歷屆屏東縣長有兩大遺憾，分別是屏東市長無法勝選，以及縣市無法合作。他認為李清聖勝選在望，但最後階段要防範賄選。縣長潘孟安則嚴重否認「支持雙周」，呼籲民眾不要受謠言分化，自亂陣腳。

    行政院長蘇貞昌則是火力全開，批評屏東縣在國民黨執政時三代同堂，屏東縣被譏笑為黑道故鄉，民眾看清了真相，因此民進黨能夠長期贏得縣長選舉，現在屏東市連續2屆市長貪污停職，千萬不能再被騙第3次，呼籲鄉親支持又清又聖的李清聖當市長，不要再選又貪又污的人，強調「中央地方一條線，建設看得見；中央地方一條心，建設更用心。」

    李清聖指出，屏東市民不希望再有市長貪污，也無法接受父女同時參選「整碗捧」，讓他對勝選充滿高度信心，只要鄉親在最後關頭幫忙拉票，並加強反賄選，一定可勝選，創造屏東光榮歷史，有位宗教界大老告訴他「支持貪腐等同犯罪，支持清廉就是在做功德」，而他從政多年清廉禁得起考驗，就任市長後可立即上手解決市政問題。

    李清聖競選總部成立，李清聖進場時民眾熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

    李清聖競選總部成立，李清聖進場時民眾熱烈歡迎。（記者葉永騫攝）

    李清聖的媽媽贈送「當一個好市長」的中堂給李清聖。（記者葉永騫攝）

    李清聖的媽媽贈送「當一個好市長」的中堂給李清聖。（記者葉永騫攝）

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