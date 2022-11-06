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    台中13選區激戰 林德宇扮魔法師與親子同樂

    爭取連任的林德宇（中）今天舉辦親子共讀共遊「66童樂會」，自己還化身為魔法師加入故事說演行列和小朋友同樂。 （記者陳建志翻攝）

    爭取連任的林德宇（中）今天舉辦親子共讀共遊「66童樂會」，自己還化身為魔法師加入故事說演行列和小朋友同樂。 （記者陳建志翻攝）

    2022/11/06 20:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第13選區（大里、霧峰）14搶6選情相當激烈，爭取連任的民進黨林德宇不敢鬆懈，今天趁著假日舉辦親子共讀共遊「66童樂會」，邀請受到小朋友喜愛的陸爸爸說故事以及兒童體能工作室到場，自己更化身為魔法師加入故事說演行列，讓現場數百位大小朋友驚呼聲不斷，強調4年來在議會質詢親子育兒相關議題超過30次，是幼兒及家長們的「最佳代言、最強守護者」，未來會持續打造友善、符合父母期待的育兒環境。

    林德宇因這次抽到6號，加上陸爸爸也是「6」，今天特別舉辦「66童樂會」，除安排陸爸爸說演故事劇場，喜寶創意活動體能工作室也帶領親子進行創意體能闖關活動，讓大家活動筋骨，還邀請到藥師到場提供父母關於兒童用藥及營養諮詢。

    林德宇表示，自己是兩個小孩的爸爸，在陪伴孩子成長的過程中，了解孩子們的需求，更清楚家長們的期待與擔心。4年來他在議會針對親子育兒議題提出超過30次的質詢，除公托公幼增設外，也應健全非營利幼兒園及私幼的管理、增加幼幼班、落實幼兒園監視器設置、增添行動托育資源車、落實親子停車格的管理與裁罰機制、虐嬰虐童事件頻傳應檢討違反兒少法裁罰基準、公園遊具的爭取與改善、加速親子廁所的增設及廣設落地男童便斗、爭取親子館及故事館的設置、運用閒置空間打造兒童滑車步道、推廣親子共讀與線上說故事等議題及建設。

    林德宇也感謝在場父母，願意帶著孩子一起來參加說故事及體能闖關活動，讓孩子能夠和父母一起享受共讀共遊的時光。林德宇說，看著孩子學習、成長及體驗生活，能夠陪伴孩子成長是很幸福的，而孩子的笑容就是他努力的動力，未來他也會持續關注親子育兒議題，共創友善育兒環境。

    爭取連任的林德宇（右）今天舉辦親子共讀共遊「66童樂會」，自己還化身為魔法師加入故事說演行列和小朋友同樂。 （記者陳建志翻攝）

    爭取連任的林德宇（右）今天舉辦親子共讀共遊「66童樂會」，自己還化身為魔法師加入故事說演行列和小朋友同樂。 （記者陳建志翻攝）

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