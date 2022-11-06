彰化人口不斷流失 賴清德5度站台挺黃秀芳找出止血方針

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳在彰化縣北斗鎮舉辦「彰化‧大步向前走」造勢大會，副總統賴清德（左）第5度到彰化，為黃秀芳（右）站台。（記者陳冠備攝）

2022/11/06 20:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今（6）日在彰化縣北斗鎮舉辦「彰化‧大步向前走」造勢大會，副總統賴清德第5度到彰化，為縣長候選人黃秀芳站台，賴清德表示，彰化正面臨人口流失危機，猶如人類不斷失血會沒命，主因就是目前推廣的縣政方向不對，所以要支持總統蔡英文提名的黃秀芳，因為她對彰化發展規劃完整，絕對能讓彰化過更好的日子，年輕人也不用離鄉背井。

選戰倒數20天，彰化百里侯之爭悄悄進入拉鋸戰，根據最新民調顯示，黃秀芳與對手國民黨縣長王惠美差距目前已在誤差值範圍內，對此黃秀芳競選總部把握選前倒數黃金週，在彰化古蹟北斗鎮奠安宮前舉辦大型造勢晚會，吸引逾3000人到場力挺，另外包括民進黨副秘書長「帆神」林飛帆、立委陳素月、立委陳秀寳、蔡毅餘及競總主委魏明谷等人都到場站台助講。

請繼續往下閱讀...

「我又來了！」賴清德說，他很愛來彰化，因為彰化是歷史古都，在日治時期甚至是台灣第一大縣，尤其北斗鎮，更是南彰化發展重點，從早市、黃昏市到夜市都有，全台第一個夜市就是來自北斗。不過話鋒一轉，他指出，彰化正面臨一個很大的危機，就是「人口流失」不斷，因為不到4年就流失3萬2294人，平均一年流失8千多人，他認為，人口就像人的血一樣，若不斷流失就會造成衰敗、會沒命，這主要的原因，就是因為現任的縣長王惠美推廣縣政方向不對。

賴清德指出，根據研究，彰化人口流失主因是因為平均薪水全國最低，背後是因為發展經濟、產業不足導致，若是不對症下藥也無濟於事，不過黃秀芳對此已經擬定計畫，為彰化產業射出三支箭，第一支箭就是歡迎科技先進產業到彰化，除了風電、綠能，還有人工智慧產業，電動車產業，第二支箭，就是針對彰化中小企業多但薪水低狀況，將引進新興科技輔助來提昇競爭力，如此提高員工薪水，最後一支箭，串連整合彰化工業區，如田中、北斗、芳苑等，改善產業競爭力。

賴清德說，彰化跟台南一樣都是古都，他不忍彰化年年衰敗，所以第11次到彰化輔選，可是建設一定要對症下藥，而不是空喊空號，他也說，他很欽佩黃秀芳僅從電視看到周清玉在徵助理，就一路堅持服務家鄉超過20年，如此總統蔡英文才會勉勵她，「應該為彰化更上一層樓」，所以她才勇敢跳出來承擔這重責大任，所以，大家要跟黃站在一起，不能讓她孤單承擔，一起讓彰化過更好的日子。

黃秀芳說，最近她到彰化北斗等鄉鎮拜票，感受到不少鄉親對她的支持，她也發現彰化這幾年建設都在空轉，尤其是彰化人口流失3萬多人，薪水全國最低，都讓年輕人看不見未來，所以她要引進創新產業，在彰化高鐵特定區引進智慧機器人，把年輕人留在彰化，把人才留在彰化，彰化不能再等4年了。

黃秀芳說，「一府二鹿三艋舺四北斗」，明年是彰化建設300年，彰化不只是古都，也有發展智慧城市的潛力，她提出提出的政策，包括照顧親子的一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮市一個托嬰中心，還有照顧農民的補助農保職災保險費用，還有照顧長輩的重陽敬老禮金369政策，每一項她都是說到做到。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳在彰化縣北斗鎮舉辦「彰化‧大步向前走」造勢大會，吸引逾3000人到場力挺，現場演奏主題曲「幸福漸漸來」，支持者情緒激昂。（記者陳冠備攝）

副總統賴清德表示，彰化正面臨人口流失危機，主因就是目前推廣的縣政方向不對。（記者陳冠備攝）

黃秀芳表示，要把年輕人留在彰化，把人才留在彰化，彰化不能再等4年了。（記者陳冠備攝）

副總統賴清德（前排左）為彰化縣長候選人黃秀芳（前排右）站台，呼籲大家要跟黃站在一起，不能讓她孤單承擔，才能一起讓彰化過更好的日子。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法