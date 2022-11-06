彰化沒有中央支持？ 黃秀芳批王惠美「吃中央豆腐」

彰化縣長候選人黃秀芳掃街拜票，以親和力贏得民眾的支持。（黃秀芳競選總部提供）

2022/11/06 16:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化沒有中央支持？彰化縣長候選人黃秀芳今天高分貝抨擊縣長王惠美「吃中央豆腐」，當初王惠美在立法院反前瞻建設，日前國民黨主席朱立倫為王站台竟說「彰化沒有中央支持」，王一句也不敢吭，昨天才在二水「跑水節」來感謝中央年年支持，根本就是「大街上罵人，小巷內感謝」。對此，王惠美競選總部表示，不予回應。

黃秀芳強調，王惠美在立法委員任內，就是全力反前瞻建設；而她則是替彰化縣向中央爭取上百億的經費。但當初反前瞻建設的王惠美立委，如今成為了彰化縣的大家長之後，卻是趕場為「前瞻建設」補助支持的建設剪綵。

請繼續往下閱讀...

黃秀芳指出，朱立倫日前幫王惠美站台時說「彰化沒有中央支持」，用一句話就抹黑中央，也抹黑她，這時候的王惠美只有站在旁邊，什麼也不敢說。昨天才在二水「跑水節」感謝中央年年支持「跑水節」活動，這樣「大街上罵人，小巷內感謝」的作風，是做人的道理嗎？

黃秀芳呼籲，請王惠美算一算過去4年中央有多少補助款給彰化縣？其中又有多少是黃秀芳爭取？王惠美昨天也參拜二水「林先生廟」，廟內就掛著「飲水思源」匾額，希望王惠美在抬頭看著匾額的同時，也學到要做一個「飲水思源」的人。

選舉進入最後階段，黃秀芳今天行程滿檔，一大早先由競總總幹事邱建富、彰化市長林世賢、縣議員莊陞漢、縣議員李成濟、彰化市代江炳輝等人陪同赴彰師大後山向晨運民眾問候拜票。

隨後黃秀芳轉往彰化市華陽市場拜票，彰化縣議員候選人黃柏瑜、彰化市代表楊雅鈞、彰化市代表候選人吳文雄也加入拜票，近午時也赴溪湖為縣議員候選人歐陽蓁珠總部成立大會站台。

彰化縣長候選人黃秀芳掃街拜票，以親和力贏得民眾的支持。（黃秀芳競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法