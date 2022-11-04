綠能稅用來發敬老金 藍綠互罵騙票

彰化縣議會國民黨團今開記者會抨擊民進黨開出用綠能稅發369是騙票，黨團以汽球當道具，反諷吹牛。（記者張聰秋攝）

2022/11/04 17:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化選戰打得火熱，在議會民進黨團全力護航拉抬縣長候選人黃秀芳聲勢，強打用一半綠電稅收留在彰化，全面恢復369敬老金，議會國民黨團按捺不住，今天終於跳出來開記者會為國民黨縣長候選人王惠美辯駁，強調王惠美的369是排富非停發，拜託綠營別繼續消費長者，吹牛過頭。

國民黨團持看板、喊口號，並用針戳破汽球，反諷黃秀芳恢復369敬老禮金政見是吹牛、騙票；黨團書記者長劉淑芳表示，縣庫應付不了1年將近10億元的社福預算，開出綠能稅發369是騙票政見，終究一場空，綠能稅挹注社福經費，在前縣長魏明谷任內就被財政部打回票，選舉到了又喊出「王惠美不做讓黃秀芳來做」，這是騙騙騙。

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黨團副書記長曹嘉豪說，魏明谷的369只在2018年選舉年做了1年，中央看選情告急，多給彰化特別統籌分配稅款，讓政策執行，魏明谷還是落選，政策買票不讓人意外。

對此，黃秀芳的子弟兵、民進黨彰化縣議會黨團縣議員莊陞漢表示，2018年後中央年年持續發給縣府特別統籌分配稅款，金額逐年增加，錢不是針對魏明谷而給，是為了讓縣府全面照顧長輩，請問，王惠美縣長您真的照顧到老人家了嗎？

莊陞漢指出，目前縣府就針對列冊中低收入戶發放369，與排富差很大，社會邊綠戶領不到，這不叫排富，不要再騙沒有領到369的長輩，國民黨團曾辦記者會要求王惠美向中央爭取綠能稅，如今又跳出來說不可行，不知道是時空變了？還是腦袋不清楚了？而黃秀芳提出綠能稅針對現有營業稅的部分由中央再撥回原本百分之5的一半，回到發展綠能的縣市，這方面已經獲得總統蔡英文的背書。

黃秀芳競選總部發言人彭芳萍回應抨擊，「國民黨做賊喊抓賊，從頭騙到尾」選情告急了，開始使出烏賊戰術、抹黑手法，她說，2019年到2021這3年的中央特別統籌分配款項，王惠美不用來照顧老人家，錢到底花到那裡去了？

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳的子弟兵、縣議員莊陞漢手拿黃秀芳用綠能稅恢復發放369的文宣，強調政見有總統背書，質疑中央逐年增加給縣府的特別統籌分配稅款，沒用來照顧長者，錢花去哪裡？（記者張聰秋攝）

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