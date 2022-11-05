黃秀芳聲勢上來了！與不敗女王拉鋸 賴神週日5度助攻
2022/11/05 22:42
〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長候選人黃秀芳選戰步步為營，離選舉投開票日只剩21天，黃秀芳選戰策略小組成員、縣黨部主委楊富鈞表示，在陸戰空戰雙軌發動下，黃秀芳的聲勢已經上來了，跟對手國民黨縣長王惠美差距目前已在誤差值範圍內，雙方處於拉鋸狀態，最後還是要到票開出才會分出勝負。
楊富鈞說，黃秀芳的對手王惠美，從政之路未曾嘗過敗戰，這次刻意不讓選戰炒熱，他們也知道這是戰場戰略之一，連月來競總和議會黨團、縣黨部三方攜手，主攻重陽敬老禮金369的社福議題、校校有保全的校園安全政見、爭取2026台灣燈會在田中、彰南捷運芭樂票，成功凝聚了綠營鐵粉的向心力，更引起家有幼兒年輕夫妻的共鳴。
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楊富鈞表示，黃秀芳勾勒了台灣燈會在田中，給了南彰化鄉親對台灣燈會的期待，王惠美開出彰南捷運跳票，戲弄了農民、欺騙了西南角鄉鎮的鄉親，也因此認識了黃秀芳，在南彰化的支持度已扶搖直上。
明天 （6日）選前倒數第3個超級星期天，黃秀芳將在北斗鎮奠安宮舉辦造勢活動，副總統賴清德將第5度站台輔選，這是繼10月22日鹿港文武廟造勢場合、賴清德4度到彰化衝選情，隔了2周時間，本尊再為黃秀芳站台助講，希望在彰化縣長選情陷入膠著拉鋸戰，當黃秀芳最強的後盾，守穩綠營的票源，爭取更多青年和中間選民的選票，從拉鋸戰中一鼓作氣追過對手，成功攻上山頂，贏得大選。