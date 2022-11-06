柯文哲跑新竹縣 為多位民眾黨候選人輔選造勢

台灣民眾黨主席柯文哲（中）今天下午到新竹縣替該黨候選人造勢。（記者黃美珠攝）

2022/11/06 20:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天下午到新竹縣，先後在竹北、新豐、以及竹東替該黨推出的縣議員候選人林碩彥、徐勝凌以及林子丞等造勢。他在林碩彥競選總部成立大會上抨擊民進黨說，他當台北市長後發現民進黨比國民黨還黑。他以餐桌禮儀比喻，稱國民黨禮儀比較好，偷吃會擦嘴，民進黨根本不管，不是「整碗捧走」而是「整桌捧去」，連盤子都吃光，也不怕人講。

柯文哲說，民眾黨推出的候選人一定有專業、有實力，還有自己正當的職業，不會是那種在外包娼、包賭、包工程、甚是欠債一屁股的人。因為他們追求的目標就是讓台灣成為一個正常的國家，首先就是讓民眾可以選出正常的人。

請繼續往下閱讀...

他抨擊現在的中央和地方政府一片赤字，顯現出的問題就是檯面上的政治人物沒有把國家的錢當自己的錢，在「亂開」！不像他執政台北市，2015年1年利息雖高達29億，但到去年就只剩下4億多。

現在國人提到10大建設就想到蔣經國，這表示台灣20幾年來已經都沒有重大國家基礎建設，不管是馬英九的愛台12項建設，還是蔡英文的前瞻基礎建設都是虛晃一招。

而沒有把國家的錢當自己的錢在花就有：前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億，加上川普賣給台灣的軍備5400億，就這3條就夠把國家毀掉一半。

他轟防疫特別預算，台灣先是沒口罩、沒疫苗、後來沒有PCR、沒有快篩。但他最想不透的是台灣竟買不到疫苗，就連立陶宛、斯洛伐克這類連名字都叫不出來的國家都可買到，然後用剩下來送給台灣？那我們的8400億跑去哪裡了？更別提台灣迄今的疫苗送的比買的還多很多。

柯文哲話鋒一轉罵民進黨用國家機器在打新竹市的選舉，資策會、經濟部出來，然後檢調、側翼接著。這個打不行再換一個打，亂打一通！可是為什麼老百姓不會生氣？

他說，民進黨為什麼可以這樣打高虹安，那是因為媒體、名嘴以及網路都是民進黨所控制的，做什麼壞事都沒在怕，嚴重破壞國家文官制度，把國家機器變成政治選舉的工具，這才是國家最大的危機。

台灣民眾黨主席柯文哲今天在新竹縣抨擊民進黨為什麼可以這樣打該黨新竹市長候選人高虹安？那是因為媒體、名嘴以及網路都是民進黨所控制的，做什麼壞事都沒在怕。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法