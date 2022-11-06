柯文哲跑新竹縣 為多位民眾黨候選人輔選造勢
〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天下午到新竹縣，先後在竹北、新豐、以及竹東替該黨推出的縣議員候選人林碩彥、徐勝凌以及林子丞等造勢。他在林碩彥競選總部成立大會上抨擊民進黨說，他當台北市長後發現民進黨比國民黨還黑。他以餐桌禮儀比喻，稱國民黨禮儀比較好，偷吃會擦嘴，民進黨根本不管，不是「整碗捧走」而是「整桌捧去」，連盤子都吃光，也不怕人講。
柯文哲說，民眾黨推出的候選人一定有專業、有實力，還有自己正當的職業，不會是那種在外包娼、包賭、包工程、甚是欠債一屁股的人。因為他們追求的目標就是讓台灣成為一個正常的國家，首先就是讓民眾可以選出正常的人。
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他抨擊現在的中央和地方政府一片赤字，顯現出的問題就是檯面上的政治人物沒有把國家的錢當自己的錢，在「亂開」！不像他執政台北市，2015年1年利息雖高達29億，但到去年就只剩下4億多。
現在國人提到10大建設就想到蔣經國，這表示台灣20幾年來已經都沒有重大國家基礎建設，不管是馬英九的愛台12項建設，還是蔡英文的前瞻基礎建設都是虛晃一招。
而沒有把國家的錢當自己的錢在花就有：前瞻計畫8400億、防疫特別預算8400億，加上川普賣給台灣的軍備5400億，就這3條就夠把國家毀掉一半。
他轟防疫特別預算，台灣先是沒口罩、沒疫苗、後來沒有PCR、沒有快篩。但他最想不透的是台灣竟買不到疫苗，就連立陶宛、斯洛伐克這類連名字都叫不出來的國家都可買到，然後用剩下來送給台灣？那我們的8400億跑去哪裡了？更別提台灣迄今的疫苗送的比買的還多很多。
柯文哲話鋒一轉罵民進黨用國家機器在打新竹市的選舉，資策會、經濟部出來，然後檢調、側翼接著。這個打不行再換一個打，亂打一通！可是為什麼老百姓不會生氣？
他說，民進黨為什麼可以這樣打高虹安，那是因為媒體、名嘴以及網路都是民進黨所控制的，做什麼壞事都沒在怕，嚴重破壞國家文官制度，把國家機器變成政治選舉的工具，這才是國家最大的危機。