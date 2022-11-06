挺蔡旺詮5連霸 游錫堃：盼台南為國家正常化再出力

立法院長游錫堃（中者）站台力挺南市議員候選人蔡旺詮（右二），無黨議長郭信良（右一）也上台陪同。（記者王俊忠攝）

2022/11/06 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕尋求5連霸的民進黨台南市議員候選人蔡旺詮，6日下午在東區服務處成立與南市長黃偉哲的聯合競選總部，立法院長游錫堃南下站台力挺黃、蔡兩人也籲支持出席的無黨籍市議長郭信良。游強調，台南在台灣民主化過程貢獻很大，因為台灣還不是正常國家，在推動國家正常化的進程，希望台南能再出力！

蔡旺詮競總成立，先到場的南市長黃偉哲肯定蔡旺詮認真在議會問政、協助推動地方建設不遺餘力，希望大家作為蔡的分身，每天幫蔡拉票，讓蔡繼續留在議會。

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立委陳亭妃、市議長郭信良先後都說，蔡旺詮在東區陷入苦戰，這次很危險，東區鄉親要集中選票再送蔡進議會，完成5連霸使命。郭信良語帶牢騷地說，過去在民進黨內為黨做很多事，為陳水扁選總統時出錢出力，沒想到獲國民黨支持變成無黨議長，為了協助市政與預算去拜託國民黨、無黨議員，這次為情份去站了國民黨的台，就要被「擂死（意即罵死）」，他相信選民心中都有一把尺、會選擇有情有義的民代，請支持他跟蔡旺詮。

游錫堃也呼籲大家力挺蔡旺詮說，蔡是野白合學運領袖世代、在藝文教育領域表現很好，台南需要這樣優秀的議員；游同時說，今年挺18歲公民權的公投也很重要，拜託大家都要支持。而台灣從專制演變到民主，2000年的政黨輪替很重要，台南人的陳水扁衝破台灣民主障礙，所以說台南對台灣的民主化貢獻很大，使台灣成為國際間的民主典範。

但游也說，台灣雖然已是主權獨立的國家，但尚未加入聯合國，不被國際承認是國家，還不是個正常國家，在推動國家正常化的過程，還有一段長路要走，他相信台南能在推動國家正常化再做出重大貢獻，每天要努力打拚，面對每天中國機艦繞台威脅，台灣一定要自立自強。今年2月間，俄羅斯入侵烏克蘭，如今烏國逐步討回被俄國占領的失土，面對中國威脅，台灣也要學習烏克蘭的精神。

台南市長黃偉哲授戰旗給市議員候選人蔡旺詮。（記者王俊忠攝）

立法院長游錫堃（後中者）等多位民代站台力挺南市議員候選人蔡旺詮（後右四）。（記者王俊忠攝）

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