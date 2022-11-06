為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批「黃珊珊擋變電所是事實」 洪申翰：不要像換黨籍一樣投機

    民進黨立委洪申翰。（資料照）

    民進黨立委洪申翰。（資料照）

    2022/11/06 16:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今怒嗆台電，指台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。對此，民進黨立委洪申翰痛批，黃一直阻擋松湖變電站解決方案，這是事實；請為自己過去的行為負責，不要像她的黨籍一樣，投機地變來變去，好的自己全要，壞的要丟給別人扛。

    黃珊珊昨於辯論會上提出台北電力問題，台電即發聲明澄清台北並無缺電，洪申翰也砲轟黃長期阻擋松湖變電所計畫，「最沒資格批評電力問題」。黃今再怒嗆台電，並稱松湖變電所地方說明會被民進黨立委高嘉瑜反對後就停擺。

    對此，洪申翰今再強調，公共政策的討論應該回到事實，而事實是什麼？松湖變電所正是為了解決北市東區送電能力飽和而提出，這是事實。黃珊珊從議員到副市長，一直阻擋這個松湖變電站解決方案，這也是事實。黃珊珊即便當了台北市的副市長，始終也提不出更好做法，這也是事實。

    洪申翰表示，在這些事實之下，「我只是要請黃珊珊為自己過去的行為負責，不要像她的黨籍一樣，投機地變來變去，好的自己全要，壞的要丟給別人扛。妳選擇阻擋變電站，那就不要把限電的責任丟給中央，這道理沒有很複雜。」

    洪申翰也說：「還有，市長是妳自己要選的，不要風向一不對就扯別人，其他人沒有要選市長，拜託有肩膀一點，謝謝。」

    對於黃珊珊的指控，高嘉瑜也回應指出，她從2011年剛擔任議員至今都持續關心、溝通此一議題，反觀台北市政府做了什麼？「反對阻擋是不負責任的指控及卸責的說法。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃珊珊控擋變電所 高嘉瑜反批：不負責任、卸責
    2022/11/06 16:18

    黃珊珊控擋變電所 高嘉瑜反批：不負責任、卸責
    黃珊珊單車繞台北提內湖「瘦身」計畫 鼓勵企業轉進士北科
    2022/11/06 14:21

    黃珊珊單車繞台北提內湖「瘦身」計畫 鼓勵企業轉進士北科
    黃珊珊嗆陳不知怎當上衛福部長 酸蔣律師被停權「不知問題為何」
    2022/11/06 13:39

    黃珊珊嗆陳不知怎當上衛福部長 酸蔣律師被停權「不知問題為何」
    提限電遭轟擋變電所 黃珊珊嗆台電：被高嘉瑜反對停擺至今沒解方
    2022/11/06 11:54

    提限電遭轟擋變電所 黃珊珊嗆台電：被高嘉瑜反對停擺至今沒解方

    元宇宙MetaCity M全球封測2萬人參與
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播