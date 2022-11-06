批「黃珊珊擋變電所是事實」 洪申翰：不要像換黨籍一樣投機

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2022/11/06 16:34

〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今怒嗆台電，指台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。對此，民進黨立委洪申翰痛批，黃一直阻擋松湖變電站解決方案，這是事實；請為自己過去的行為負責，不要像她的黨籍一樣，投機地變來變去，好的自己全要，壞的要丟給別人扛。

黃珊珊昨於辯論會上提出台北電力問題，台電即發聲明澄清台北並無缺電，洪申翰也砲轟黃長期阻擋松湖變電所計畫，「最沒資格批評電力問題」。黃今再怒嗆台電，並稱松湖變電所地方說明會被民進黨立委高嘉瑜反對後就停擺。

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對此，洪申翰今再強調，公共政策的討論應該回到事實，而事實是什麼？松湖變電所正是為了解決北市東區送電能力飽和而提出，這是事實。黃珊珊從議員到副市長，一直阻擋這個松湖變電站解決方案，這也是事實。黃珊珊即便當了台北市的副市長，始終也提不出更好做法，這也是事實。

洪申翰表示，在這些事實之下，「我只是要請黃珊珊為自己過去的行為負責，不要像她的黨籍一樣，投機地變來變去，好的自己全要，壞的要丟給別人扛。妳選擇阻擋變電站，那就不要把限電的責任丟給中央，這道理沒有很複雜。」

洪申翰也說：「還有，市長是妳自己要選的，不要風向一不對就扯別人，其他人沒有要選市長，拜託有肩膀一點，謝謝。」

對於黃珊珊的指控，高嘉瑜也回應指出，她從2011年剛擔任議員至今都持續關心、溝通此一議題，反觀台北市政府做了什麼？「反對阻擋是不負責任的指控及卸責的說法。」

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