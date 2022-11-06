黃珊珊單車繞台北提內湖「瘦身」計畫 鼓勵企業轉進士北科

無黨籍候選人黃珊珊今啟動「偉大市民向前騎」造勢活動。（記者方賓照攝）

2022/11/06 14:21

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉辯論會甫落幕，無黨籍候選人黃珊珊馬不停蹄、今立即展開騎單車巡迴台北市12行政區的競選造勢活動，並在各行政區提出對應政見，包括選戰交鋒熱烈的內湖交通問題，黃珊珊再提出，將鼓勵企業轉進士北科技園區的「瘦身」計畫，並加速捷運南北環、東環段開工，另研議增建社宅，落實在地工作、居住，減少通勤車流量，避免交通再惡化。

黃珊珊今啟動「偉大市民向前騎」造勢活動，一早在支持者陪同下騎自行車繞行台北市，途經廣慈社宅、台北流行音樂中心、大港墘公園、士林市場、新北投車站、永樂市場、心中山線型公園、北門廣場、艋舺公園、景美集應廟、東區龍門廣場等，民眾黨市議員候選人也分區陪同騎乘，終點站則至台北市政府，與市長柯文哲會合。

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黃珊珊今早抵達內湖區大港墘公園，再談內科交通問題，強調因早年未檢討都市計畫，使變更為科技園區時，原容納6萬人空間竟塞入15萬人，因此要解決交通問題就如幫變胖的人「瘦身」，在瘦身成功前須先為他換間大號衣服。

黃珊珊指出，過去台北市政府透過增設幹線公車、設置智慧號誌系統、縮短捷運班距、增設Youbike、拓寬港墘路、洲子街、成功橋，並改善七大交通瓶頸路口，使內科交通不再持續惡化。

黃珊珊提出，未來短期規劃將透過公私協力加開定點交通車、提高共享運具使用、適度調整商辦停車成本，而中期規劃則要鼓勵企業轉進士北科技園區、加速捷運南北環及東環線開工，長期目標則是松山機場遷建，由港墘路、基河路興建聯外橋樑，使松機空間及多餘容積作為內科減壓空間。

此外，內科園區內除有新落成的瑞光社宅外，黃珊珊承諾，將持續尋找可能場域、增加社宅，使得在此工作者可就地居住，減少通勤車流量，藉此逐步達到「瘦身」效果。

而此次採取騎自行車繞行全市，黃珊珊表示，可藉此過程再思考如何從路口設計、號誌配置等，提升友善自行車環境，希望打造一座可透過步行、自行車15分鐘就抵達捷運站的城市，未來將從忠孝東路、羅斯福路優先試辦，而後逐步推動綠運輸達到淨零碳排目標。

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