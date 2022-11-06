提限電遭轟擋變電所 黃珊珊嗆台電：被高嘉瑜反對停擺至今沒解方

黃珊珊今怒嗆台電，台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。（記者方賓照攝）

2022/11/06 11:54

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨於辯論會上提出台北電力問題，台電即發聲明澄清台北並無缺電，民進黨立委洪申翰也砲轟黃長期阻擋松湖變電所計畫，「最沒資格批評電力問題」；對此，黃珊珊今怒嗆台電，松湖變電所地方說明會被民進黨立委高嘉瑜反對後就停擺，即便現在興建也要數年時間，但台北限電為「現在進行式」，台電提不出解方就只會扯變電所，要求中央別再迴避問題。

黃珊珊昨於辯論會中提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法供電；台電則說明並非煤電，而是電送不進去，且於20年前便已預警須盡快興建松湖變電所才可解決送電壅塞問題，洪申翰更批黃珊珊擔任市議員期間長期阻擋松湖變電所計畫，導致近期東區幾個新開發計畫的用電需求被限制，怒嗆黃為全台北市最無資格批評電力問題的人。

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黃珊珊今啟動「偉大市民向前騎」競選活動，騎單車繞行台北市12行政區造勢，於大港墘公園站受訪時怒嗆台電，對松湖變電所計畫十幾年來未曾送件，後開一次地方說明會因被民進黨立委高嘉瑜反對便完全停下來，而自己擔任副市長期間，要求台電與居民溝通，但對方完全不願意。

黃珊珊痛批，台電對於松湖變電所從不與居民溝通，如今無法解決台北市限電問題就只會扯變電所，但即便現在興建，還須8、9年，就算是臨時變電所也須3年時間，但台北限電問題是「現在進行式」，沒有電要台北如何發展、招商，要求中央別再迴避問題。

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