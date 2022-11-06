黃珊珊控擋變電所 高嘉瑜反批：不負責任、卸責

民進黨立委高嘉瑜。（資料照）

2022/11/06 16:18

〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（6）日怒嗆台灣電力公司，指松湖變電所地方說明會被民進黨立委高嘉瑜反對後就停擺，並要求中央別再迴避問題。對此，高嘉瑜表示，她從2011年剛擔任議員至今都持續關心、溝通此一議題，反觀台北市政府做了什麼？「反對阻擋是不負責任的指控及卸責的說法。」

「謝謝珊珊的抬舉，嘉瑜很努力表達民意尋求解決方案，但台北市政府做了什麼？」高嘉瑜指出，松湖超高壓變電所及玉成變電所是所有港湖民代的「歷史共業」，不分藍綠民代大家都希望台電能有遠離民宅的替代方案，她從2011年剛擔任議員起就持續關心、溝通至今。

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高嘉瑜強調，自己擔任立委後也努力和台電協調，透過多次大大小小的會議、質詢、會勘，找出可以解決問題的方式及替代地點，不得不承認，台北市人口大幅流失，但港湖人口及用電量卻持續增加，所以台電一口氣要興建松湖超高壓及南港玉成變電所，以滿足捷運及即將興建的飯店、辦公大樓、百貨商場的需求。

高嘉瑜表示，因此她上任後就開始建議台電重新規劃松湖變電所，打造成如「東京六本木之丘、森美術館」般具設計感的景觀咖啡廳、公共藝術展演中心、親子休閒遊憩空間，並能做爲社宅、公幼多目標使用，一舉改善內科塞車問題、解決年輕人住的問題，成為內湖新亮點。畢竟松湖變電所所在之地，是通往大直內科的要道，「嘉瑜期待這棟建築成為城市亮點而不是嫌惡設施，能讓大家對變電所有新的思維及想像！」

高嘉瑜說，在多次溝通及努力下，台電也從善如流，向她承諾絕對會打造一個結合多目標使用、令人眼睛一亮具設計感，讓周邊居民能接受，也能成為公共休憩的新地標！

至於南港玉成變電所，高嘉瑜指出，她也一直在跟台電持續到處會勘，協調各種可能，希望減少居民的反彈又能順利如期興建，如今台電也接受了她建議的幾個可行的地點，但都需要北市府配合協助才有可能。她在擔任議員、立委的12年間，一直努力在溝通協調尋求各種可能，「反對阻擋是不負責任的指控及卸責的說法。」

高嘉瑜強調，自己很努力在台電和居民的期待中尋求平衡，一個大家都能接受的方案，這就是民代的責任，也是北市府該做的！一昧指責台電不能解決問題，也請北市府負責任地提出方案，大家一起尋求讓港湖更好、台北共好的方案！

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