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    黃珊珊批少子化辦公室7.9億只開一次會 蘇揆：藍營執政連零頭都沒

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在電視辯論上批評，民進黨台北市長候選人陳時中在衛生福利部長任內，成立了少子化辦公室，拿了7.91億元，卻只開過一次會；蘇貞長今天受訪時表示，「國民黨執政時，連現在的零頭都沒有」。（記者俞肇福攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在電視辯論上批評，民進黨台北市長候選人陳時中在衛生福利部長任內，成立了少子化辦公室，拿了7.91億元，卻只開過一次會；蘇貞長今天受訪時表示，「國民黨執政時，連現在的零頭都沒有」。（記者俞肇福攝）

    2022/11/06 13:24

    〔記者俞肇福／新北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天在電視辯論上批評，民進黨台北市長候選人陳時中在衛生福利部長任內，成立了少子化辦公室，拿了7.91億元，卻只開過一次會；對此，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，蔡英文總統任內，讓應該照顧的國民預算大幅增加，蘇揆反嗆「國民黨執政時，連現在的零頭都沒有」，他呼籲不要為了選舉就拚命扭曲。

    蘇貞昌說，蔡總統上任以來，最注重照顧國民，從小顧到老，蔡總統上任的時候，少子化的預算不過150億，今年已經到800億，明年到1000億，政府用盡誠意跟努力編足了預算；讓想要當爸爸、媽媽的年輕人，連不孕症補助都有，因為有這一個補助到10萬元，很多過去負擔不起相關醫療費用的年輕爸爸、媽媽踴躍爭先申請。

    蘇貞昌說，沒有這個預算時，才19個申請案，現在因為有這個補助，到現在已經誕生5千多個小寶寶，到年底就有近1萬，光他自己院長辦公室2個比較高齡的助理，都已經喜獲寶寶，前天他還跟第二個喜獲寶寶的大大恭喜。

    蘇揆說，政府照顧孩子的育兒津貼去年才2500元，今年是1個人1個月5000元，這都是實實在在的錢；再進一步，照顧孩子，過去育兒留職停薪可以領6成薪，現在是8成薪，這都是實實在在的錢，不只是照顧小的，還照顧老的。

    蔡總統上任時，當時的政府長照預算一年不過編46億，要特別感謝像立委蔡適應，大家在立法院是這麼樣拚命地護住1年1年增加的預算，現在已經增加到649億。說一句比較直接的話，就是國民黨執政的時候，連現在的零頭都沒有，還好意思來批評，還好意思只就什麼辦公室開幾次會，這種事務性的扭曲，卻沒有注意到全國這種社福預算的大幅成長，這是多麼重的擔子，這幾年來是扛得多麼辛苦，是立委多麼認真地護住這些預算，才能讓小的、老的，要得到照顧的國民都因此有了照顧。

    蘇貞昌說，希望公平一點，不要為了選舉就拚命扭曲，把事實都給歪了，這樣不是正常的社會，這樣很不好。

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