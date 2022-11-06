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    合體徐定禎 陳時中：北市這麼大智商157也沒辦法

    與徐定禎合體，陳時中表示台北市這麼大智商157也沒辦法。（記者蔡政珉攝）

    與徐定禎合體，陳時中表示台北市這麼大智商157也沒辦法。（記者蔡政珉攝）

    2022/11/06 16:06

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中與中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，今天下午到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎總部參與醫療界後援會與徐定禎合體，互相助選，陳時中也談到，他與徐定禎都知人善任，例如台北市這麼大，若只有一個人智商高達157也沒辦法，必須依靠團隊的能力。

    陳時中指出，之前苗栗爆發科技廠群聚染疫案，因為他知道派王必勝前往處理，才順利防堵疫情，主要是他知道團隊誰有能力處理相關狀況，徐定禎也有這樣的能力，所以適合當地方首長。

    陳時中表示，台灣防疫成果豐碩，但是因為選舉，也因為他參選台北市長，因此成為選戰攻擊的目標，更需要警覺的是這可能是認知戰的一部份。

    陳時中說，看到不少人攻擊台灣防疫成果，就是要打擊台灣人團結防疫的共同信心，進而分化，打擊台灣人的心防，台灣的心防敗了就敗了，但是台灣心防很堅強的時候就很難被打破。

    另外，陳時中被問及到處助選是否選情已經很穩定？陳時中則說，台北市選戰的步驟如掃街、政見等都持續努力，希望能博取選民信任，陳時中也認為苗栗選情部分徐定禎非常有機會。

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