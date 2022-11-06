陳時中、王必勝偕徐定禎 成立醫療界後援會

陳時中、王必勝偕徐定禎成立醫療界後援會，承諾部苗醫院升等醫療中心。（記者蔡政珉攝）

2022/11/06 16:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天與民進黨台北市長候選人陳時中、中央流行疫情指揮官王必勝合體，成立徐定禎醫療界後援會，徐定禎也允諾，未來當選後會持續升級苗栗縣醫療資源，讓衛福部立苗栗醫院升等為醫療中心，讓縣民可以獲得的醫療照顧升級。

陳時中指出，之前苗栗爆發科技廠群聚染疫案，因為他知道派王必勝前往處理，才順利防堵疫情，主要是他知道團隊誰有能力處理相關狀況，徐定禎也有這樣的能力，所以適合當地方首長。

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王必勝則說，之前與徐定禎聊天，發現徐定禎對於苗栗縣許多的問題瞭若指掌，相當適合擔任縣長。

徐定禎表示，為了改善苗栗縣飽受詬病的醫療資源問題，他長期積極與中央商討溝通，爭取補足苗栗的醫療資源，且在陳時中擔任衛福部部長時，即曾當面拜會，談及苗栗縣高齡醫療資源相對缺乏狀況，希望中央和地方共同攜手改善以便照顧長輩健康安全，並推動結合公家醫院與衛生所，強化偏鄉巡迴及駐地醫療，而陳時中當時也表示全力配合。

徐定禎強調，支持苗栗的重大建設，和中央攜手為苗栗醫療資源努力，徐定禎承諾全面升級苗栗醫療資源，已經提出「醫療政見三補帖」政見，包括部苗醫院升等醫療中心、打造偏鄉接駁網絡、補助子宮頸癌疫苗。

徐定禎表示，苗栗縣醫療建設不足是苗栗人長期且最深的痛，苗栗鄉親常遇到需跑到外縣市就醫、耽擱寶貴時間問題，徐定禎強調，國民黨的縣長徐耀昌做不到，就換黨換人、讓徐定禎來做。

陳時中、王必勝偕徐定禎成立醫療界後援會，承諾部苗醫院升等醫療中心。（記者蔡政珉攝）

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