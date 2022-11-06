被陳時中指控是蔣萬安最大側翼 趙少康：早料到這題

國民黨桃園市長候選人張善政（中）、中廣董事長趙少康（右）市場拜票前受訪。（記者李容萍攝）

2022/11/06 14:09

〔記者李容萍／桃園報導〕中廣董事長趙少康今日到桃園市陪同國民黨桃園市長候選人張善政掃街拜票，會行接受媒體聯訪被問及民進黨台北市長候選人陳時中指他是國民黨對手蔣萬安的最大側翼？趙少康今天上午表示，陳時中說他是蔣萬安的側翼，原來是想貶低蔣萬安和他，結果是陳時中是在羞辱自己。

趙少康表示，陳時中所提藍白合的事情，其實他講藍白合不是去年，是今年1月20日和2月11日，他在臉書分別發表說國民黨和民眾黨應該合作，那個時候都還是提名之前，他說，比如台北市如果民調蔣萬安第一就提名蔣萬安，如果新竹民調高虹安第一就提高虹安，把力量集中，但是沒有被採納，如今各自有候選人以後就很難合作，就是各自努力。

請繼續往下閱讀...

趙少康說，當時講的這個事情，他已經解釋好幾次，陳時中都聽不懂，昨天蔣萬安疫情七問，陳時中說已經回答好幾次、還說什麼裝睡的人叫不醒。這是開什麼玩笑，蔣萬安問的問題，陳時中沒有確實答覆，陳時中記憶那麼好，怎麼不記得「3+11」到底怎麼回事？怎麼會不記得10月27日晚上與衛福部3巨頭密會3個小時談些什麼？都忘了？不可能吧。

趙少康提到，今年1月在臉書講藍白合所謂新竹、台北怎麼選，他已經在臉書再三說明，陳時中還是一樣問蔣萬安，他覺得陳時中在羞辱自己，憑良心講，陳時中昨天提這題，他就笑了，前天晚上他跟蔣萬安一起練習3個鐘頭，就想到這一題，就是問蔣萬安這個問題，原想是無黨籍黃珊珊會提問，最擔心棄保是黃珊珊，陳時中是棄保受益者，居然提問這個問題，智力有問題。

趙少康認為，陳時中不應該提這個問題，黃珊珊可能會提結果沒提，陳時中提出反被蔣萬安倒打一耙，不是自取其辱嗎？他覺得陳時中到底腦筋想些什麼，這樣的智慧，還想選台北市長，要笑死人。

張善政也補充表示，陳時中的出發點，陳時中原來是衛福部長，大家最關心的是陳時中部長任內，在疫情期間，替民眾做了什麼事，但是，陳時中講自己已經不是衛福部長，卻對部長任上的事情都不講，陳時中還說過「責任我來扛」，責任扛到哪裡去？把責任丟在地上、踩在腳下，非常不可取。

國民黨桃園市長候選人張善政（右3）由中廣董事長趙少康（右2）等人陪同在龍潭市場掃街拜票。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法