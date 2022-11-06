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    曝不孕症補助誕生4600名寶寶 陳時中︰讓台北成為愛兒城市

    民進黨候選人陳時中今天在臉書推出不孕症補助影片。（記者吳亮儀翻攝）

    民進黨候選人陳時中今天在臉書推出不孕症補助影片。（記者吳亮儀翻攝）

    2022/11/06 14:35

    〔記者吳亮儀／台北報導〕距離九合一縣市長選舉投票剩下3週，昨天首場台北市長候選人電視辯論會結束，國民黨候選人蔣萬安一句「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」引來訕笑；民進黨候選人陳時中今天在臉書推出不孕症補助影片，從去年7月起已成功誕生4600名寶寶，還很有意思地在結尾寫上「我當市長，會讓台北成為充滿父母與孩子歡笑聲的愛兒城市」。

    陳時中在衛福部長任內推動不孕症補助擴大，去年7月開始實行。到今年9月已經累計3萬2300人獲得補助、也成功誕生約4600名嬰兒；陳時中認為，若到今年底可望誕生近萬名新生兒（年底月份新生兒較多）。

    陳時中臉書上貼文表示，許多朋友想要生孕孩子的熱切期待，以及求子過程中的辛酸他能理解，因為每個孩子對父母來說都是愛的希望象徵，他在擔任衛福部長期間，就積極研議並推動不孕症補助，希望能實際滿足一些想要生孕，又沒有辦法達成的朋友。

    陳時中表示，此外，政府也針對經濟弱勢給予協助，擴大不孕症補助不排富，必須全部給付，平等對待才能真正幫到所有人的忙，確實改善少子化趨勢與整體社會人口的年齡結構問題。

    陳時中結尾也相當意有所指地表示，「改善少子化問題，我最用心；我當市長，會讓台北成為充滿父母與孩子歡笑聲的愛兒城市」。

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