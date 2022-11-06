蔣萬安提6次矽谷經驗沒說明內容 吳思瑤︰台灣剛爭取300億訂單

吳思瑤指出，蔣萬安還在說大話畫大餅，中央政府的矽谷經驗是現在進行式。（資料照）

2022/11/06 13:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市長首場辯論會昨天結束，國民黨候選人蔣萬安連續提了6次「矽谷經驗」卻沒說明內容，會後遭網友訕笑；陳時中競選總部總幹事、立委吳思瑤指出，蔣萬安還在說大話畫大餅，中央政府的矽谷經驗是現在進行式，在3週前，經濟部長王美花親自率團訪問美國加州矽谷，拜訪數家世界級科技大廠，爭取300億元以上訂單，強化美方對台研發投資。

吳思瑤說，如果蔣萬安是認真的立委，應當知道台灣與矽谷的產業合作、招商引資及人才培育，中央政府都在做，也指出王美花最近才率團到加州矽谷爭取300億元以上訂單，且經濟部也與史丹佛大學和柏克萊大學完成聯合簽約，產官學研聯手推動法人新創鏈結矽谷。

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吳思瑤說，這只是經濟部跟矽谷合作的小小一部分，但因為是剛完成的任務，所以她舉這個為例。

吳思瑤說，蔣萬安一再聲稱是新創律師，應該要知道科技部（現為國科會）自2016年開始，就推動接受台灣的新創公司，申請參加前進矽谷赴美商務發展計畫。2018年科技部成立台灣科技新創基地（TTA），更特別設置「 TTA矽谷辦公室」，蔣委員不知道有沒有去關心過？

吳思瑤說，而蔣萬安口中糟糕透頂的台灣防疫在矽谷創業家眼中卻是超高水準，一場疫情讓台灣成為國際社會公認具有防疫安全及投資前景的創業家基地，一群矽谷台裔創業家以具體行動挺台灣，共同成立「矽谷台灣幫Taiwan Mafia」，返台進展駐科技部的TTA新創基地，包括YouTube創辦人陳士駿與矽谷的成功創業家 ameson Hsu徐旭明、Kai Huang黃中凱、Phil Chen陳信生、Steven Chiang江詞源等人。

吳思瑤說，蔡英文總統上任後，自2016年起9月起就開始推動上路「亞洲矽谷推動方案」，這是跨部會的重點計畫，以「智慧物聯加速產業進化」及「創新創業驅動產業未來」為兩大推動主軸，要讓台灣成為亞洲數位創新的關鍵力量，目前亞矽計畫已經走到2.0版了，「矽谷經驗」在選舉變成蔣萬安的口頭禪，但蔡英文政府是下了七年多的硬功夫。

吳思瑤也提到，昨天辯論會上蔣萬安在回答媒體提問「社會住宅政策」時，蔣萬安不知所云，搬出矽谷經驗來搪塞，「蔣萬安擔任立委7年，對於社會住宅、居住正義的政策他一次也沒質詢，爭取的社宅戶數是『0』」。

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