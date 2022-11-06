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    陳時中批趙少康是最大側翼 蔣萬安：府院黨、衛福部是陳第2競總

    國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午到內湖區陪同議員候選人李彥秀拜票，會前也接受媒體訪問。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午到內湖區陪同議員候選人李彥秀拜票，會前也接受媒體訪問。（記者方賓照攝）

    2022/11/06 10:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長電視辯論會昨登場，民進黨候選人陳時中在辯論會上直指中廣董事長是國民黨候選人蔣萬安的「最大側翼」。蔣萬安今天反批陳時中還是非常關心政治、意識形態問題，應該要回歸市政主軸。蔣也質疑，府院黨、衛福部、指揮中心是陳時中的第2競選總部。

    蔣萬安今天上午到內湖區陪同議員候選人李彥秀拜票，會前也接受媒體訪問。昨天辯論會結束後外界認為蔣萬安表現好，但也有人質疑蔣就像小學生在演講。對此蔣表示，每個人都有不同的看法，就是在選舉行程把握時間做最好的準備，辯論會上也用有限時間做最好的闡述與對市政擘畫願景與藍圖，評價都交給市民。

    對於陳時中今天安排多個行程，但只有早上在台北市，其餘地點都在外縣市，蔣萬安表示，不清楚陳的想法，但昨天辯論會上陳還是非常關心政治、意識形態問題，他則希望回歸選戰主軸，市民關心的市政、公共議題討論。

    媒體也關心，陳時中點名趙少康是蔣萬安最大側翼，蔣萬安表示，陳還是非常關心政治、意識形態問題，應該要回歸市政主軸，昨天是辯論會，不是選舉策略討論會，陳又藉由辯論會抹黑其他人，市民朋友期待的還是就公共議題理性討論。

    媒體也關心陳時中是否有最大側翼，蔣萬安聽到大笑，府院黨、衛福部、指揮中心是陳時中的第2競選總部，包括之前衛福部長薛瑞元率領指揮中心指揮王必勝，到陳時中的競選總部密會，至今仍無法說明清楚。

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