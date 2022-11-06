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    總冠軍賽首場坐好坐滿 鄭運鵬拋改善球場設施拉抬體育觀光

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    2022/11/06 15:31

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨天和桃園市長鄭文燦等人，到桃園棒球場觀看台灣大賽總冠軍賽，鄭運鵬也穿上鋼彈和樂天聯名款戰袍全程力挺樂天桃猿隊，鄭運鵬賽後表示，雖然昨天結果不如預期，但看到球員永不放棄的拚戰精神及萬名球迷的加油吶喊非常感動，樂天桃猿是非常有韌性、實力也很堅強的球隊，相信一定可以重返榮耀，順利拿下台灣大賽冠軍，並拋出球場改善設施及培育桃園體育選手政策，也要藉由賽事舉辦與觀光結合，同時拉抬桃園的體育與觀光。

    鄭運鵬表示，青埔近幾年發展越來越快，樂天桃猿的球迷也相當多，球場周邊的停車場需求增加，未來他擔任市長後，一定會找出場地建立立體式停車場，還有球迷期待右外野LED看板更新，鄭文燦已允諾將會翻新，提供球迷更好的觀賽品質，他擔任市長後都會如質如期完成。

    賽事中場休息時，鄭運鵬和體育主播陳宏宜開直播現場野球開講，除了談論運動政策，鄭運鵬還自曝最喜歡的球員就是興農牛綽號「酷龍」的曾華偉，欣賞他開放式的打擊，非常有霸氣。

    鄭運鵬另談及運動政策說，桃園是體育大城更深耕棒球，包括運動防護員、心理諮商師人數及待遇都要提升，此外，也會規劃每年提供3萬元補助體育班於寒暑假進行各項訓練並舉辦賽事切磋，提升桃園體育班競爭力。

    鄭運鵬說，過去桃園透過菁英培訓計畫，培養出許多優秀選手，國境解封後，鼓勵選手無論是移地訓練、聘用外籍教練、國際體育交流等都逐漸會增加，明年起將會逐年增加預算，希望未來每位選手、單項協會的需求，都由市府來協助完成；未來也將結合運動和觀光產業，如新屋魚米之鄉馬拉松、蘆竹馬拉松、石門水庫馬拉松和鐵人三項運動等賽事吸引人潮，並配合台七線的國家風景區來推動，讓大家上午在桃園參加賽事，下午到桃園各區來觀光，讓桃園的運動和觀光產業都能更蓬勃發展。

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

    總冠軍賽首場坐好坐滿，鄭運鵬拋改善球場設施改善。（鄭運鵬競辦提供）

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