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    蔡英文1日3場為鄭運鵬站台 端桃園航空城、半導體聚落催票

    蔡英文1日3場為桃園市長候選人鄭運鵬站台，首場大園造勢活動，端桃園航空城、半導體聚落催票。（記者鄭淑婷攝）

    蔡英文1日3場為桃園市長候選人鄭運鵬站台，首場大園造勢活動，端桃園航空城、半導體聚落催票。（記者鄭淑婷攝）

    2022/11/06 13:31

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕9合1大選進入最後20天，桃園為綠營勢在必得縣市，民進黨主席蔡英文今在桃園連趕3場，為市長候選人鄭運鵬站台造勢，蔡英文首場出席鄭運鵬、大園區市議員候選人游吾和聯合競總成立大會，她力推桃園航空城計畫及打造桃園成為半導體聚落，強調她的總統任期還有很多建設要做，需要地方與中央持續合作，籲選民支持鄭運鵬，他才是接棒鄭文燦的「強棒」。

    蔡英文於2020年總統選舉時，在大園拿到逾60%的支持率，大園站台受到鄉親的歡迎，蔡英文也端桃園航空城「牛肉」，表示疫情趨緩、國門開放之際，大園建設要加快腳步，尤其最重要的桃園航空城計畫，是讓未來桃園能邁向產業升級的關鍵，屆時，新的產業進來、新的工作機會也來了，包括與機場相關的航太維修、倉儲物流到智慧車輛、生技醫療、雲端產業等，桃園航空城計畫正穩健往前走，日前通車的航空城聯外道路航程路二段，雖然只是一條路，卻是為未來建設預做準備，同時可解決大園交流道塞車問題，不只是企業來到大園，清華大學也將來此設置醫療暨教育研發中心及附屬醫院，讓鄉親得到更好的醫療照顧。

    蔡英文強調，鄭運鵬才是接任市長鄭文燦的「強棒」，鄭運鵬有遠見、有政策規劃能力，最重要是有執行力，她以台灣半導體產業為例，不只要繼續保持領先，還要提出維持競爭優勢的政策，半導體已是國家戰略重要產業，台灣政府要全力以赴，打造更好的投資環境，讓台灣半導體產業繼續往前衝刺，日前鄭文燦、鄭運鵬碰到她，向她提出擴大龍潭科學園區第3期計畫，讓半導體產業最新製程技術可以在桃園落腳，在中央、地方努力下，行政院日前已宣布龍科3期正式啟動。

    蔡英文也批國民黨桃園市長候選人張善政「酸言酸語」，在台積電1奈米廠落腳桃園龍潭訊息傳出時，卻稱設廠將是多年以後的事，她認為，桃園發展關鍵就在這幾年，讓鄭運鵬擔任市長，他一定會全力衝刺，讓航空城建設一樣樣實現、讓半導體聚落一家家來投資。

    蔡英文1日3場為桃園市長候選人鄭運鵬站台，首場大園造勢活動，端桃園航空城、半導體聚落催票。（記者鄭淑婷攝）

    蔡英文1日3場為桃園市長候選人鄭運鵬站台，首場大園造勢活動，端桃園航空城、半導體聚落催票。（記者鄭淑婷攝）

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