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    蔡英文、蘇貞昌接連造勢 鄭運鵬：最後時間要擴大領先

    蔡英文總統今天連趕3場，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台造勢。（記者余瑞仁攝）

    蔡英文總統今天連趕3場，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台造勢。（記者余瑞仁攝）

    2022/11/06 14:24

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕9合1大選倒數20天，桃園市是綠營必爭重地，民進黨主席蔡英文今天到桃園市連趕3場，為黨籍市長候選人鄭運鵬站台造勢。鄭運鵬在北區總部農、漁、水利會及休閒農業區後援會造勢大會後受訪表示，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天接連到桃園造勢，為的就是要在選舉活動最後20天擴大與對手的領先差距。

    鄭運鵬說，很高興蔡英文總統跟蘇貞昌院長今天都留比較多的時間在桃園，最近蘇院長宣布龍潭科學園區第三期將擴大，台積電也表達了這樣的意願，這對桃園市民朋友來說，都是好消息，今天蔡英文總統也藉此機會，談到未來護國群山將進駐桃園的願景，也談到包括桃園航空城關乎桃園的發展，也關心農漁民及休閒農業區，畢竟桃園的發展都是連動的，感謝總統前來關心，也對鄭文燦市長8年來桃園政績的肯定，也讓市民朋友知道，桃園一旦走回頭路，就會落後，桃園的關鍵就在這幾年，要讓他接續鄭文燦的好政績。

    對於蔡英文總統1天內在桃園連趕3場，國民黨桃園市長候選人張善政抨擊，近期台版柬埔寨的事件鬧得沸沸揚揚，認為總統是不是應該更關注國政跟治安？對此，鄭運鵬回應說，國政有很多的面相，每一個部會都會掌握，最近有比較多事件的內政部跟警政署，他相信相關單位都會盡本分，而面對各種事件，警察同仁們在第一時間也都非常努力，也張善政先生要市政歸市政，不需用國政問題來轉移焦點。

    對於有2份媒體民調指鄭運鵬小輸1.1個百分點及6個百分點，鄭運鵬回應說，每個民調都有機構效應，甚至有些媒體做出的民調永遠是民進黨落後，但我們會參考其趨勢，我們不重數字重視趨勢，也尊重每一個媒體的民調，是時尚趨勢上他在最後的這段時間已經拉大差距，最重要的是11月26號我對勝選非常有信心。

    另外，中華職棒總冠軍賽登場，鄭運鵬昨天前往觀賽，而張善政被網友發現將主客場的球衣穿反了，被譏又來蹭棒球。對此，鄭運鵬說，昨天是樂天桃園隊的第一場比賽，他們奮戰到最後一刻，雖然沒有反敗為勝，但是樂天桃園的勇士精神，我們要給予肯定，也相信第二場將會扳回一城。他說，每個人對運動都有不同的喜好，他也不會為了要選舉才去看棒球或是支持哪一項運動，對於對手穿錯球衣，他覺得可能平常比較不熟悉，希望未來穿對就好。

    鄭運鵬造勢大會中，蔡英文總統為農、漁、水利會及休閒農業區後援會代表授予鄭運鵬戰旗。（記者余瑞仁攝）

    鄭運鵬造勢大會中，蔡英文總統為農、漁、水利會及休閒農業區後援會代表授予鄭運鵬戰旗。（記者余瑞仁攝）

    鄭運鵬今天的農、漁、水利會及休閒農業區後援會造勢現場人潮滿滿，氣氛熱烈。（記者余瑞仁攝）

    鄭運鵬今天的農、漁、水利會及休閒農業區後援會造勢現場人潮滿滿，氣氛熱烈。（記者余瑞仁攝）

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