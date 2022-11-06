蔡英文連跑3場輔選鄭運鵬 趙少康陪張善政拜票：桃園換人換黨做做看

國民黨桃園市長候選人張善政（中）由中廣董事長趙少康（右）陪同受訪，強調會一步一腳印，扎實的往前走。（記者李容萍攝）

2022/11/06 13:35

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人張善政今日上午由中國廣播公司董事長趙少康等人陪同前往龍潭區第二市場掃街拜票，被問及某平面媒體公布一份民調，張善政表示，民調和支持度越來越領先當然值得高興，「高興一分鐘就好」，還是一步一腳印，扎實的往前走比較重要，趙少康呼籲「桃園換人換黨做做看」。

趙少康說，張善政的學經歷、經驗、能力都非常優秀，有人說張善政不是那麼會選舉、講話，最重要是會做事，能把市長做好才重要，難道要選一個沒有能力、不會做事、沒有品德，很會選舉的人？他認為不管深藍、淺藍，中間、淺綠都是張善政爭取選票對象，選票多多益善，龍潭對國民黨很支持，希望擴大龍潭支持度，南桃、北桃其他地方都要爭取。

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趙少康也表示，大家對民進黨執政實在太失望，尤其是桃園，不能說是永遠民進黨執政，「應該換人換黨做做看」，國民黨選情現在是穩定領先，他覺得桃園選民是很明智、很理性，知道應該選什麼樣的人，既然張善政一切都好，為什麼不能選張善政，還是要選會選舉、但是其他沒有張善政那麼好的人，這個道理就這麼簡單一想就懂。

陪同張善政掃街拜票的還有立委呂玉玲以及龍潭區3位尋求連任的市議員候選人徐玉樹、劉熒隆、林昭賢，週休假市場採買人潮很多，張善政、趙少康等逐一向民眾、攤商握手、揮手打招呼拜票，高喊「凍蒜」，不少支持者要求合照、簽名，並送上蔥、蒜、好彩頭等預祝當選。

被問及蔡英文總統今天連續3場至桃園挺鄭運鵬，是否選前關頭回防北桃園，張善政表示，他覺得蔡總統如果再下桃園來，應該馬上聯想到「台版柬埔寨」的求職詐騙案。其中一部分就發生在中壢。她（蔡總統）是不是應該多花一些時間把我們國政，尤其是治安搞好，才是民眾真正的期待；此案是新北市警方日前破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名受害人，且有3人不幸遭虐死。

國民黨桃園市長候選人張善政（右2）在龍潭市場拜票，向攤商握手請託。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長候選人張善政（左3）由中廣董事長趙少康（右3）等人陪同龍潭市場拜票，攤商送蒜、菜頭歡迎。（記者李容萍攝）

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