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    沈慧虹軋一角！最終場「紙風車」又爆滿 承諾一定續辦優質藝文活動

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚日邀請紙風車劇團演出親子場最終場，她還在動物運動大賽表演中「嘎一角」演出，與現場3千親子同樂。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚日邀請紙風車劇團演出親子場最終場，她還在動物運動大賽表演中「嘎一角」演出，與現場3千親子同樂。（記者洪美秀攝）

    2022/11/05 21:54

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚（5日）日邀請紙風車劇團演出親子場最終場，她還在動物運動大賽表演中「軋一角」演出，與現場3千親子同樂。沈慧虹表示，爸媽最在意孩子健康、教育與生活，她與市府團隊一手推動的新竹市立兒童醫院本周已正式啟用，未來她也會持續提升校園與公園環境，也將推動藝文活動，為市民打造更好的生活。

    繼之前歡喜落幕的魔法小虹號系列演出，邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團、紅鼻子馬戲團、舞鈴劇場等，今沈慧虹舉辦的親子場最終場，由紙風車劇團演出「紙風車的魔法書」。現場除了新竹縣市、苗栗居民，還有來自台中的親子。其中的動物運動大賽表演橋段，是由現場觀眾接力傳送動物玩偶的比賽，並由沈慧虹擔任裁判「嘎一角」，最後由5號選手台灣黑熊奪冠，氣氛相當歡樂。

    沈慧虹表示，最近她啟動車掃，每天穿梭新竹市大街小巷，看到不管在騎車、開車、過馬路，還是接小孩放學、在公園玩耍，許多爸媽和孩子給她大大的支持，比出5的光榮手勢，特別感謝這些溫暖支持，都是她最大的動力。

    沈慧虹表示，爸爸媽媽最在意第一是孩子的健康，她與市府團隊一手推動、從無到有的新竹馬偕兒童醫院，本週已營運使用，讓爸爸媽媽更放心，不用再擔心小孩半夜發燒，早療與罕見疾病的孩子，也得到更多照顧，這份踏實和感動，就是她決定參選市長的初衷。

    第二是教育，沈慧虹表示，過去她推動新校園運動，未來還要新增關埔中小學、持續提升校園環境；第三是生活，好的生活讓孩子放電，公園和優質的藝文活動，也是她致力推動，像今天這樣優質的藝文活動，未來她會繼續推動。

    沈慧虹強調，選舉倒數21天，新竹隊對待這座城市比誰都認真、珍惜，11月26日，請大家一起讓新竹市繼續光榮。

    新竹市劉媽媽說，帶孩子看過很多次紙風車表演，謝謝團隊舉辦這樣的活動，今天的動物運動大賽特別好玩，孩子都搶著玩偶不放。

    親子場最終場「紙風車的魔法書」吸3千人，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚除嘎一角演出，也承諾未來一定續辦優質藝文活動。（記者洪美秀攝）

    親子場最終場「紙風車的魔法書」吸3千人，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚除嘎一角演出，也承諾未來一定續辦優質藝文活動。（記者洪美秀攝）

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