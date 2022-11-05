沈慧虹軋一角！最終場「紙風車」又爆滿 承諾一定續辦優質藝文活動
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚（5日）日邀請紙風車劇團演出親子場最終場，她還在動物運動大賽表演中「軋一角」演出，與現場3千親子同樂。沈慧虹表示，爸媽最在意孩子健康、教育與生活，她與市府團隊一手推動的新竹市立兒童醫院本周已正式啟用，未來她也會持續提升校園與公園環境，也將推動藝文活動，為市民打造更好的生活。
繼之前歡喜落幕的魔法小虹號系列演出，邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團、紅鼻子馬戲團、舞鈴劇場等，今沈慧虹舉辦的親子場最終場，由紙風車劇團演出「紙風車的魔法書」。現場除了新竹縣市、苗栗居民，還有來自台中的親子。其中的動物運動大賽表演橋段，是由現場觀眾接力傳送動物玩偶的比賽，並由沈慧虹擔任裁判「嘎一角」，最後由5號選手台灣黑熊奪冠，氣氛相當歡樂。
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沈慧虹表示，最近她啟動車掃，每天穿梭新竹市大街小巷，看到不管在騎車、開車、過馬路，還是接小孩放學、在公園玩耍，許多爸媽和孩子給她大大的支持，比出5的光榮手勢，特別感謝這些溫暖支持，都是她最大的動力。
沈慧虹表示，爸爸媽媽最在意第一是孩子的健康，她與市府團隊一手推動、從無到有的新竹馬偕兒童醫院，本週已營運使用，讓爸爸媽媽更放心，不用再擔心小孩半夜發燒，早療與罕見疾病的孩子，也得到更多照顧，這份踏實和感動，就是她決定參選市長的初衷。
第二是教育，沈慧虹表示，過去她推動新校園運動，未來還要新增關埔中小學、持續提升校園環境；第三是生活，好的生活讓孩子放電，公園和優質的藝文活動，也是她致力推動，像今天這樣優質的藝文活動，未來她會繼續推動。
沈慧虹強調，選舉倒數21天，新竹隊對待這座城市比誰都認真、珍惜，11月26日，請大家一起讓新竹市繼續光榮。
新竹市劉媽媽說，帶孩子看過很多次紙風車表演，謝謝團隊舉辦這樣的活動，今天的動物運動大賽特別好玩，孩子都搶著玩偶不放。