男友擁6位數高薪工作還「兼職」全時段助理？高虹安這樣解釋

男友擁6位數高薪工作還「兼職」全時段工作？民眾黨新竹市長候選人高虹安今天受訪說：前助理工作都恪盡職守完成。強調不會擔心被政黨操作棄保。（記者洪美秀翻攝）

2022/11/05 11:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安今天針對媒體詢問民進黨候選人沈慧虹陣營質疑其男友擁6位數的高薪工作，為何還可「兼職」擔任高的助理且全時段工作，這樣如何兼顧6位數的工作？高虹安說，身為這位前助理的雇主，她可以證明其任職期間所有工作都恪盡職守完成，並且也有執行他自己的工作，且有大量人證、物證和事證可證明。

高虹安說，不知對手為何要不停跳針去質疑這件事情，勞健保部份昨天也都有和大家說明過了，實質上有沒有工作和形式上的投保是完全兩碼事。

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另外界也問能否提供自己捐款60萬責任額的證據，高虹安說，這部份外界大部份都誤會了，這幾天不管是民眾黨祕書長或她本人都發聲明澄清過，這樣的捐款實際上是個人意志，不管是看到像柯建銘委員的助理和蘇嘉全院長的主任，他們也都有捐款來支持自己政黨的行動，但若一直跳針要別人去找出一個證據和影射，是非常不好的事，希望大家不要一直嚐試著想要去做這些烏龍的爆料和烏龍指控。

對於趙少康說新竹市重點不是交換而是棄保，經過這幾天的事件後，會不會擔心是被棄的一方？高虹安說，她認為市民是有自己判斷的，並無所謂大家什麼操作棄保，或是交換的事，相信大家不要一直不停的用政黨的角度，好像是想要去讓人民去決定他們的意志，相信新竹市民大家都有自己的自由判斷，而且大家也都會辨別，哪位候選人才是優質的候選人，真的不需要一直不停地用政黨的角度去看待他們的選擇。

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