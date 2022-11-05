呼籲藍軍團結！韓國瑜為林耕仁站台 諷朱學恒「有人要把我打死」

朱學恆嗆「站一個、打一個」，韓國瑜今晚為林耕仁站台，暗諷站在林旁邊，有人要把他打死。仍籲藍軍團結支持林。（記者洪美秀攝、取自Youtube；本報合成）

2022/11/05 20:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕高雄市前市長韓國瑜今（5日）晚為國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，針對日前網紅朱學恒開直播嗆聲「誰幫林耕仁站台，站一個、打一個」，韓國瑜說，今晚站在林耕仁旁邊，好像有人要把他打死，贏來台下一陣笑聲。他也強調，此次為林耕仁站台，就是呼籲市民要選出最照顧人民的市長，呼籲市民支持林耕仁。

韓國瑜說，政治人物手上握有政治權力，但政治人物手上有權力要給人民什麼？他相信蔡總統不會貪污，但若說蔡總統旁邊一大堆貪官污吏，他百分之百相信，連李遠哲都說民進黨貪汙越來越嚴重。 身為政治人物，是要用手中權力是造福還是造孽？他認為，台灣人民需要清廉、正派、有效率的政府帶領大家，新竹市是台灣22縣市最重要的城市，有優秀的高科技、繁榮工商業、絕佳地理位置，以及北台最重要的科技廊道，「新竹市長如果只看到股票、看到煙火，卻忘記責任」，這市長要打屁股。

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韓國瑜說，選舉過程不應該是你咬我一口我踹你一腳，政治人物要珍惜每一個機會，他聽到林耕仁真情流露、滿腔熱血的致詞，非常感動，拜託新竹鄉親投下手中一票，選出最認真的市長林耕仁。

林耕仁說，他今晚有三個感動，第一個感動是今天在這裡看到這麼多的支持林耕仁的偉大新竹市民來到現場；第二個感動是這塊土地是我們的家鄉，新竹市我們共同的家，大家都是林耕仁的家人，有家人的陪伴，就是最感動。第三個感動，就是韓流來了！韓國瑜市長在2018年為國民黨帶來了炫風，讓國民黨激起韓流，大獲全勝。今天韓國瑜市長跟林耕仁站在一起，一定可以在新竹再次掀起炫風，讓國民黨重返執政。

林耕仁說到激動處哽咽落淚，他說，說他是鄉下人他沒有意見，但他不能接受把新竹市當成鄉下。他強調，現在是球賽下半場，希望大家團結一致、支持正藍軍，國民黨年底一定翻轉新竹、藍天再現。

朱學恆嗆「站一個、打一個」，韓國瑜今晚為林耕仁站台，暗諷站在林旁邊，有人要把他打死。仍籲藍軍團結支持林。（記者洪美秀攝）

朱學恆嗆幫林耕仁站台的人要站一個、打一個，韓國瑜今晚為林耕仁站台，暗諷站在林旁邊，有人要把他打死。看到林耕仁講到激動處哽咽，韓馬上遞上手帕給林耕仁擦淚。（記者洪美秀攝）

韓國瑜今晚為國民黨新竹市長林耕仁站台，呼籲藍軍大團結。（記者洪美秀攝）

韓國瑜今晚為國民黨新竹市長林耕仁站台，呼籲藍軍大團結。（記者洪美秀攝）

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