護航高虹安「犯錯是人性」 柯P酸林耕仁：來自柯建銘資源比藍營多

台北市長柯文哲今出席社子國小120周年校慶典禮。（台北市政府提供）

2022/11/05 11:11

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁連日質疑民眾黨候選人高虹安涉詐助理費；對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲今護子弟兵，稱「犯錯是人性」，反怪台灣政壇「太多假掰的人」，更大酸林耕仁「現在打選戰，來自國民黨的資源恐怕沒來自柯建銘的多」，並認為高虹安越被攻擊聲量越高、仍為新竹市長最適當人選。

柯文哲今出席社子國小120周年校慶典禮，會前受訪談及高虹安深陷涉詐領助理費爭議，連聲幫高緩頰，稱助理一定有做事，但好像非每個助理都需打卡，隨即話鋒一轉大酸連日提出爭議的林耕仁，認為「林耕仁現在打選戰，來自國民黨的資源恐怕沒來自柯建銘的多」。

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柯文哲對高虹安連日爭議貌似深不以為然，強調「犯錯是人性」，反怪台灣政壇「太多假掰的人」，形容人走路也會跌倒，但那些一定要四平八穩者「看起來就很假」，認為高虹安被攻擊聲量越高，仍為新竹市長最適當人選。

而柯文哲日前護航高虹安而稱「理科女」做事都合法，遭民進黨立法院黨團總召柯建銘嗆台灣刑法都要改寫；為此柯文哲再槓柯建銘，連聲批是典型的「斷章取義、擴大解釋、含沙射影、血口噴人」，認為柯建銘不斷提此問題，「就是有人要帶風向」。

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