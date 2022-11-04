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    朱學恒嗆「幫林耕仁站台見一個打一個」！網驚：要單挑韓家軍？

    朱學恒不滿林耕仁猛打高虹安，放話看國民黨誰幫林耕仁站台，他要「站一個、打一個」。（圖取自Youtube）

    朱學恒不滿林耕仁猛打高虹安，放話看國民黨誰幫林耕仁站台，他要「站一個、打一個」。（圖取自Youtube）

    2022/11/04 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，這讓「宅神」朱學恒火冒三丈，將矛頭指向國民黨新竹市長候選人林耕仁，更怒嗆「國民黨有哪些下三濫，幫林耕仁站台，站一個打一個」。不過，本週六前高雄市長韓國瑜就會到新竹幫林耕仁站台，朱的這番言論也引發討論。

    朱學恒3日在直播上談及新竹市長選戰，他不滿選戰砲火波及到高虹安的私領域，甚至連高虹安男友李忠庭的前妻、前妻孩子也曝光。對此他放話痛批，看國民黨有誰出來幫林耕仁站台，他要「站一個、打一個」。

    國民黨主席朱立倫今天（4日）被媒體問及此事，一開始還懷疑自己有沒有聽錯，他表示，國民黨提名林耕仁，幫提名同志站台、助選是天經地義、天公地道，他並透露週末韓國瑜就會去新竹幫林加油打氣，接下來前總統馬英九、新北市長侯友宜也會前去幫助黨內同志。

    朱學恒言論一出，也引來許多網友到他的臉書留言討論，「禮拜六韓總要來幫林耕仁站台，快炮啊！」、「我只想看朱大如何打韓總，其他就自然發生吧⋯」、「韓國瑜11/5要去站台了，你敢打嗎？說到要做到喔！」、「朱大加油！單挑韓家軍」。

    國民黨新竹市長候選人林耕仁5日將舉辦大型造勢活動，邀請多位重量級人士助陣，其中，前高雄市長韓國瑜也將公開站台。（圖擷取自林耕仁臉書）

    國民黨新竹市長候選人林耕仁5日將舉辦大型造勢活動，邀請多位重量級人士助陣，其中，前高雄市長韓國瑜也將公開站台。（圖擷取自林耕仁臉書）

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