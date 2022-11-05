侯友宜、邱烽堯聯合競總成立 侯與韓國瑜同台擁抱

新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜為新北市長議員邱烽堯（左）助選同台，兩人互相擁抱。（記者翁聿煌攝）

2022/11/05 12:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜上午參加與邱烽堯聯合競選總部成立時，前高雄市長韓國瑜也趕到現揚，兩人在台上互相擁抱，掃除外界對兩人王不見王的猜測，也掀起活動高潮，侯友宜說，碰到韓國瑜很開心，因為韓國瑜也是有情有義的人，與侯友宜自己強調的「厚友誼」一樣，都是講情講義的好兄弟，希望大家為了民眾的幸福逗陣拚。

選舉投票日開始最後倒數，藍綠天王也是四處趕場站台，藍營包括主席朱立倫、韓國瑜和侯友宜都是一天南來北往好幾場，眾天王都會到相同的候選人處站台，但是前後抵達時間不一定能夠相同，曾選過2020總統的韓國瑜和參選2024呼聲很高的侯友宜，何時會同台大家都在等著看。

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中和區議員候選人邱烽堯與侯友宜聯合競選總部今天成立，韓國瑜曾任台北縣時期的中和市公所副市長，與邱垂益、邱烽堯父子交情深厚，也承諾到場為邱烽堯加油，侯友宜先抵達，肯定邱烽堯認真做事、腳踏實地，他要台下支持者記得2號侯友宜一票、3號邱烽堯一票「有2就有3、無3不成禮」。

主辦單位有安排侯、韓同台為邱烽堯加油的橋段，但眼看侯友宜已經講完話準備要離開，主持人連忙開玩笑說「韓國瑜大概還在找車位」，然後侯友宜和大家一起唱「團結就是力量」，侯友宜唱完還笑說「韓國瑜為何停車位找這麼久？」韓國瑜總算出現在台上，侯、韓相見，兩人互相擁抱，台下歡聲雷動，為成立大會掀起高潮。

新北市長侯友宜（中）為議員邱烽堯打氣，受到民眾熱情相迎。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（右）與前高雄市長韓國瑜（左）同台，為活動掀起高潮。（記者翁聿煌攝）

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