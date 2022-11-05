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    不接受朱學恆稱新竹是鄉下 林耕仁籲高虹安不要閃躲男友加班費問題

    國民黨新竹市長候選人林耕仁今天指出他不接受網紅朱學恆稱新竹市是鄉下的說法，同時也再呼籲高虹安不要閃躲男友加班費等質疑。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長候選人林耕仁今天指出他不接受網紅朱學恆稱新竹市是鄉下的說法，同時也再呼籲高虹安不要閃躲男友加班費等質疑。（記者洪美秀攝）

    2022/11/05 11:54

    〔記者洪美秀／新竹報導〕針為網紅朱學恆直播時說「鄉下人很愛玩這套」，被解讀把新竹市說成鄉下？國民黨新竹市長候選人林耕仁今天受訪表示，說他鄉下人沒關係，但把新竹市講成鄉下，他就不能接受。他想請所有關心新竹的人，不要學高候選人和朱先生一樣，說新竹為「是非之地」、說新竹是鄉下，貶低新竹市的說法是不會被認同的。

    而對民眾黨高虹安持續被爆出助理加班費和男友前助理李忠庭都不在立院等爭議，且一直沒有提出證據或說清楚？林耕仁表示，新竹市民還是希望高候選人能出來講清楚、說明白，不要繼續閃躲。

    今天韓國瑜將站台，日前一直傳聞有藍營的人都在支持高，今天韓來是不是有重要的意義？林耕仁強調，他是國民黨唯一提名的正藍軍候選人。韓國瑜來幫他加油，是團結一心，正藍軍在大家團結之下一定可以贏回新竹。

    對柯文哲原本說理工女不會錯、一切都合法，結果又改口 說，人難免會犯錯。對此，林耕仁說，柯市長（改口）的說法他尊重，但理工女的這些言論與選舉都無關，他還是會繼續努力，希望市民對政策和願景給予支持。

    至於會不會對朱學恆提告？林耕仁則說後續會由團隊來說明。

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