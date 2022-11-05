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    高雄首面「無候選人」看板 高學盟：屬於所有為18歲公民權奮鬥的人

    高雄首面「無候選人」看板，高學盟強調屬於所有為18歲公民權奮鬥的人。（記者王榮祥翻攝）

    高雄首面「無候選人」看板，高學盟強調屬於所有為18歲公民權奮鬥的人。（記者王榮祥翻攝）

    2022/11/05 20:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄學生民主聯盟昨晚於本館路往仁武方向，掛上「作伙相挺18歲公民權」看板，除了是高學盟成立以來首面看板，也是高雄第一面無候選人照片或署名的看板，高學盟形容這看板不大不小，屬於所有為18歲公民權奮鬥的人。

    高學盟說明，這塊看板是夥伴親戚提供，在倡議各式議題、尤其是18歲公民權時，最重視的就是「世代交流」過程。

    高學盟透露，在距離投票日1個多月時，高學盟增加策劃不少倡議及宣講行程，假日也是奔波於各縣市進行「我挺18、遍地開花」的全台學生串聯，部分夥伴家中長輩一開始不免會有疑慮，但夥伴要做的不是跟對方吵架或製造對立，更多的是透過這樣的機會去跟家人溝通、交流，也是在這樣的溝通過程中，衍生這塊看板的誕生。

    高學盟表示，選舉期間對於政黨、候選人來說，看板的租借相較來說沒那麼困難，但對於學生組織來說，是非常大的一個負擔，能掛上這面看板，真的打從心底感動，更感謝所有高學盟支持者們，讓他們一路走到今天，而這塊看板不大不小，卻是屬於我們、屬於所有為18歲公民權奮鬥的人。

    高學盟也再次呼籲鄉親，在年底、這張未滿20歲的人還沒辦法投的票，要拜託大家一起去投下同意票，一同創造這座島嶼的更深化、健全的民主！

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