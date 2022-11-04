選情冷！「台中英連線」市議員候選人聯合為此衝票

選情冷，「台中英連線」議員候選人聯合幫「18歲公民權」修憲案複決衝票。（圖：陳雅惠提供）

2022/11/04 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選情冷，年底除縣市首長及議員等地方公職人員選舉外，另將舉辦「18歲公民權」修憲案複決，考量該複決案較少人關注，民進黨「台中英連線」市議員候選人近來除衝剌自己的選舉外，也分進合擊宣傳「18歲公民權」修憲案複決案，籲選民11月26日踴躍投票選出支持的市長及議員外，也別忘挺青年，讓台灣民主更往前邁進。

9合1選舉再過22餘天就要登場，除了選出地方公職人員外，另舉辦「18歲公民權」修憲案複決，保障青年參政權，因須跨越965萬同意票的修憲複決高門檻，考量今年選舉受到疫情影響，選情相對冷清，民眾不熟悉的「18歲公民權」議題討論度則更冷，民進黨「台中英連線」的市議員候選人紛紛發聲呼籲民眾除了地方公職選舉外，別忽略挺青年。

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「台中英連線」尋求連任的西屯區議員陳淑華及潭子、大雅、神岡區的議員蕭隆澤指出，世界上多數國家從1960 年代起，陸續將投票年齡下降至18歲，目前有約9成國家投票年齡為18歲，台灣是少數18歲需服兵役、負完全刑事責任，卻無投票權的國家，出現權利與義務不對等的矛盾現象。

東南區市議員候選人陳雅惠與大里霧峰區候選人張芬郁指出，民、刑法已將18歲視為成年，享所有權利負完全責任，沒道理不被當「公民」，她期盼年輕的新血以嶄新的視野參與國家政策，用手中的選票活化台灣的未來。

北屯區候選人謝家宜也說，18歲的年輕人在法律上已經是成年人，必須負擔完整的法律責任，基於權利與義務的平衡，應該要讓18歲的年輕人也能有完整的公民權，透過投票參與國家的政策發展，決定國家未來的方向。

眾人透過架設看板、掃街宣講等方式，籲民眾投下支持青年的一票，讓台灣跟上世界民主國家鼓勵青年參政的趨勢。

北區市議員候選人陳俞融說，她是民進黨在台中市提名最年輕的新人，她深感青年參政權的重要性，預定在明天（5日）下午5點30分在競選總部舉辦「挺18歲公民權音樂會」，希望藉由音樂的力量喚起民眾對「18歲公民權」的重視，呼籲選民投下「18歲公民權」同意票，深化民主。

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