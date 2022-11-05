花蓮戰士曾聖光傳烏克蘭陣亡 母親不願相信

曾聖光的IG帳號「曾煜閎」近期的照片都是與烏克蘭志願軍有關，如今都已成追憶。（圖擷取自IG「曾煜閎」）

2022/11/05 00:24

首次上稿 11/4 22:54

更新時間 11/5 00:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，4日晚間傳出日前在烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多陣亡；曾聖光為花蓮吉安鄉人，家人晚間也收到國外的台灣傭兵團轉知的噩耗，母親傷心欲絕、不願相信，一直渴望是誤傳，也請外界不要打擾他們，親友也拜託外交部趕快幫忙查證消息是否屬實。

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網路流傳這名戰死的志願兵臉書帳號是「曾煜閎」，護照上的本名是曾聖光，據曾男母親的友人說，曾母接獲噩耗，哭到不能自己。友人說，之前曾聖光與家人都定期透過網路聯繫，2日聯繫不上，家屬開始找人，曾母之前就一直想要叫曾聖光返國，家人不願相信真的就這樣走了，希望外交部能幫忙聯繫、查證。

友人：曾聖光非常執著捍衛民主自由

網路上有自稱曾聖光的友人貼出對話，曾聖光對友人說「只是看到他們射殺那些平民，我真的沒辦法忍，戰爭發生平民是最無辜的，我不懂為什麼要殺他們，殺了還不敢承認」；友人回說「純粹的邪惡」，寫到曾聖光對心中的民主自由理想非常執著，是個悲天憫人，有正義感的人，會路見不平拔刀相助。

據了解，曾聖光是個開朗、很有正義感的孩子，今年2月下旬俄烏戰爭開打後，每天上網掌握戰況，也向家人提及想要參戰幫助烏克蘭人，家人幾度勸阻，仍無法打消他的念頭，聯繫上烏克蘭方面後，因有外語能力，很快就獲錄取，6月啟程。

臉書留言給媽媽：年底就回去了啦

曾聖光的媽媽九月時在臉書上分享2013年的回顧，寫說：「九年前千里迢迢地回來，九年後還是一樣離我半個地球遠」，還跟其他家人寫說：「還是要多勸你哥哥早點回來。」曾聖光也在臉書下面留言：「年底就回去了啦。」

曾聖光的太太在桃園工作，她透過網路跟媒體說，先生個性正直，很有正義感，當過5年陸軍，俄烏戰爭開戰後，退伍1年的他就想赴烏加入志願兵行列，因擔心安全阻止過，但先生意念堅定；原訂3月啟程，因烏克蘭軍方停收國際軍團，暫時打消念頭，6月接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往。

腦中一片空白 曾妻：不希望是真的

曾妻說，先生出發前保證會跟家人維持聯絡，也有做到，期間都用通訊軟體聯繫，最後一次聯絡是10月23日， 先生說要執行5天任務。出任務會比較少聯繫，但任務結束後會盡快報平安，這次過了6天都沒消息，心裡覺得不對勁，嘗試透過訊息向先生曾提供的同袍打聽消息。

結果同袍用先生手機傳訊來，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治，曾妻說，現在腦中一片空白，也不希望是真的，要連夜趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公、婆婆，再討論如何處理後事。而曾的家人也希望先弄清楚訊息，目前暫時不再回覆媒體詢問，希望不要有太多的打擾。

美國知名論壇Reddit Taiwan板上4日傳出，有一位台灣志願軍人「TZU」在俄烏戰爭中不幸陣亡，發文者還附上這位志願軍人戰友的聊天截圖。Reddit曝光的照片及對話截圖中提到，這位陣亡的台灣志願軍人年僅25歲，當時正躲在一個戰壕掩體中，突然有一顆砲彈落在他身旁炸開，造成他頭部重創當場死亡。

依據《世界特種部隊與軍武資料庫》臉書訊息顯示，「台灣赴烏克蘭參戰的25歲曾姓戰士（FB與IG「曾煜閎」本名曾聖光），11/2在烏克蘭利曼前線，以烏軍國土防衛旅成員身分，與俄軍裝甲部隊激戰，不幸遭到戰車砲火擊中陣亡。

網友湧入悼念 為自由奮戰永垂不朽

依據《世界特種部隊與軍武資料庫》臉書專頁貼文：「台灣赴烏克蘭參戰的25歲曾姓戰士（FB與IG「曾煜閎」本名曾聖光），11/2在烏克蘭利曼前線，以烏軍國土防衛旅成員身分，與俄軍裝甲部隊激戰，不幸遭到戰車砲火擊中陣亡。根據認識曾戰士的朋友表示，他曾經在中華民國陸軍服役，本人是正直豁達又開朗的花蓮原住民。他對心中的民主自由理想非常執著，俄烏戰爭爆發後，路見不平拔刀相助，志願前往烏克蘭參戰，為捍衛民主自由奉獻了一切，台灣勇士一路好走！R.I.P！你是榮耀台灣軍威的英雄」！

消息傳出，許多網友湧入曾聖光的IG與臉書，上千多條留言寫說：「永遠的自由英雄」、「你是原住民最厲害的勇士」、「謝謝你為自由而戰」、「你是真正的戰士」、「祖靈會覺得光榮的」、「無盡地敬佩」、「為自由奮戰的勇士永垂不朽」、「向英雄致意、願勇士安息」，不過也有很極少數的留言笑他「太傻」，但馬上被其他多數網友砲轟。

曾聖光加入烏克蘭志願軍傳出戰死沙場，家屬盼外交部盡快協助證實消息是否正確。（圖擷自臉書）

依據《世界特種部隊與軍武資料庫》臉書訊息顯示台灣戰士曾聖光在烏克蘭戰死。（翻攝臉書《世界特種部隊與軍武資料庫》）

網路上有曾聖光的友人貼出與他的網路對話，曾對友人說：「只是看到他們射殺那些平民，我真的沒辦法忍，戰爭發生平民是最無辜的，我不懂為什麼要殺他們，殺了還不敢承認」。（翻攝臉書）

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