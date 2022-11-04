對綠營屏東市長選將文宣不滿 藍營4議員齊批居心叵測

屏東市4位國民黨縣議員黃明賢（右起）、曾義雄、唐玉琴、陳揚，共同現身籲對手不要分化國民黨。（記者羅欣貞攝）

2022/11/04 15:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市長選舉此次有民進黨李清聖、國民黨周佳琪參選；李清聖近日推出一份文宣，向國民黨提問，指周佳琪有比縣議員黃明賢、陳揚、唐玉琴、曾義雄優秀？更了解屏東市嗎？「為什麼徵召周佳琪選市長？」。結果引起4個議員的不滿，今天（4日）一起現身反問李清聖，「為何把他們拖下水？」，分明企圖分化國民黨團結。

民進黨屏東市長候選人李清聖競選總部回應，國民黨徵召周佳琪參選屏東市長過程疑雲重重，如今4位議員正在參選中，不得不配合演出團結假象，早在預料之中，可以體諒他們的立場，但此舉反而讓屏東市民對當初國民黨市長選舉提名登記臨陣喊停，感到好奇。

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屏東市4位國民黨縣議員曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚，今天（4日）共同現身說明；曾義雄表示，民進黨李清聖文宣，竟以國民黨4位縣議員作文宣來分化團結，候選人應以政見讓全民選擇，但李清聖連波的負面批評文宣，甚至以國民黨製造黨內互打，居心叵測。

縣議員唐玉琴則批評，工策會每年有1800多萬元預算，但李清聖2020年、2021年擔任工策會總幹事以來，招商績效每況愈下，前年只招商1家、去年2家，工策會人事編制卻從原5人增為7人，反觀之前每年都有數十家廠商、100多億元的招商成果，能力令人質疑。

議員陳揚表示，周佳琪絕對是黨內全體共識，國民黨要提名誰需經過李清聖同意嗎？希望李不要再提問雙重標準、不要靠造謠抹黑來選舉。議員黃明賢也說，黨籍議員的共識就是呼籲李清聖不要見縫插針，應好好提出政見爭取選民認同，更不要試圖分化國民黨。

針對4名議員所言，李清聖回應表示，擔任縣府工商策進會總幹事任內兩次獲選縣府績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗； 協助榮譽指導員協進會由60位會員成長到破百位，連續兩年績效卓著，且任內首創開辦產學媒合會，連最遠枋寮屏南工業區廠商進駐都滿檔。

李清聖競選總部指出，國民黨屏東縣黨部在今年4月受理縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長提名登記，卻在領表前一天突以「因屏東市長選情特殊，暫緩辦理屏東市長領表登記作業」為由喊卡，讓不少基層黨員反彈。種種風風雨雨，才是國民黨最該要向市民解釋說明的。

民進黨屏東市長候選人李清聖近日推出的文宣。（記者羅欣貞翻攝）

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