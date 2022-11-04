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    首頁　>　政治

    趙少康拋「棄新竹保台北」又改口 黃珊珊酸：這麼快就不演了？

    台北市長候選人黃珊珊4日出席「2022電器空調影音3C大展」，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    台北市長候選人黃珊珊4日出席「2022電器空調影音3C大展」，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2022/11/04 15:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」代表人物趙少康日前拋出「棄新竹保台北」的另類「藍白合」引發爭議，被無黨籍台北市長候選人黃珊珊批評說法是「赤裸裸政治分贓」，趙少康則解釋他從沒說過要用高虹安換黃珊珊，也說自己沒有改口，並稱這是由新竹市選民自己判斷選擇；黃珊珊反酸，當時不是說得繪聲繪影，怎麼這麼快就不演了嗎？

    針對趙少康拋出「棄新竹保台北」，黃珊珊昨受訪時反嗆，趙少康既已清楚說出口，如今又不敢負責，難道這幾天的新聞都是誤會嗎？趙既然都已公開提出如此赤裸裸政治分贓，為何如今又改口？

    趙少康昨出面受訪時要黃珊珊「不要緊張」，更解釋他從沒說過要用高虹安換黃珊珊。趙說，自己沒有改口，因為新竹市的重點不在交換而在棄保，這也不是政黨領袖能決定，而要由新竹市選民自己判斷選擇。

    黃珊珊今出席「2022電器空調影音3C大展」會前受訪，批評趙少康過幾天就改口了，當時不是說得繪聲繪影嗎？重點是現在從政治分贓變成操作棄保了嗎？怎麼這麼快就不演了嗎？

    媒體問起台北市長柯文哲昨說理工科做的一切合法，所以是指文組有問題，認為柯的說法妥當嗎？黃珊珊表示，市長沒有這個意思，大家不要過度解釋，她念理工但後來轉法律，她覺得理科和文科都是一樣。

    針對北市警局內湖分局長王炳睿執勤時間去和民進黨高層餐敘，黃珊珊指出，如果是值勤時間當然是不可以，但還是要請他自己說明清楚時間，也不要說看圖說故事，就是查清楚，當事人說清楚，大家不要繪聲繪影。

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